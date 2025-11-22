獨家／玉山軍艦赴美航訓 與美聖安東尼奧級兩棲運輸艦進行協同對抗演習

海軍玉山艦赴美航訓，並與美聖安東尼奧級兩棲運輸艦進行協同對抗演習。（圖／王烱華攝）

海軍玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦（舷號1401）十月初赴美航訓1個月，並與美軍同級艦「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）兩棲船塢運輸艦進行演習對抗，這也是玉山軍艦自2022年9月30日交艦後，首度被證實與美軍共同參與兩棲登陸作戰演訓，但海軍司令部仍以「不予評論」回應。

據透露，美軍原本規劃參與此次演訓的並非是聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦，而是美國海軍直升機登陸艦「紐奧良號」（USS New Orleans, LPD-18），但因為紐澳良號在今年8月在日本沖繩縣宇流麻市美軍港口「白灘」（White Beach）外海發生火災，導致無法按原計畫實施，美軍因此改派聖安東尼奧級兩船塢運艦參與此次航訓。

眾所周知，海軍玉山軍艦的建造設計是仿照美軍「聖安東尼奧級」兩棲船塢運輸艦進行設計，因此其外觀構型有許多相似之處，但玉山軍艦則在設計上融入了匿蹤造型、複合材料桅杆等現代化元素，此次玉山艦官兵能在關島海域與聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦進行協訓，則感到相當開心。

玉山級艦是海軍首次以立體化登陸作戰為設計理念的兩棲船塢運輸艦，平時可負擔金門、馬祖、澎湖等外離島的運補任務，由於艦上有野戰醫院等級的設施，還可以在重大災難發生時執行災難救助及人道救援任務。戰爭時期則可編入兩棲特遣部隊增援外離島，並利用登陸艇將岸置反艦飛彈部署至島上，達成「以陸制海」的目標。玉山級船塢運輸艦目前隸屬於海軍151艦隊，駐地為左營港。



