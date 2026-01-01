獨家》王夢麟酒駕遭逮！酒精濃度達0.73 他親自發聲道歉

王夢麟承認酒駕，向社會大眾致歉。（圖／粘耿豪攝）

現年71歲的資深民歌歌手王夢麟，驚傳29日上午酒駕，差點撞到路邊的清潔人員。稍早《中國時報》致電詢問本人，他也承認此事，目前並無大礙，隨後回覆「新年快樂。沒事，身體很好」也請媒體別再追問細節。

據了解，王夢麟於周一早上6點多，行駛自家白色轎車在台北市內湖區康樂街不慎撞到一旁正在值勤的清潔隊手推車，還差點撞到清潔人員，嚇得對方連退好幾步，一度愣在原地。

警方獲報後，前往現場實施酒測，發現王夢麟酒精濃度高達0.73，嚴重超標。他供稱，前晚和友人喝了2、3小時的威士忌，不知道酒精在身體尚未代謝，就開車上路去買早餐。對於自身行為感到相當愧疚，也向社會大眾致歉。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

