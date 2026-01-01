獨家／王夢麟酒駕險撞上清潔員！酒測值0.73 道歉：向社會大眾對不起

記者凌毓鈞、蕭羽秀、何孟哲／台北報導

民謠歌手王夢麟12月29日早上6點多，竟然在台北市內湖區康樂街上肇事，撞壞一台掃路手推車，還險些撞上一旁清潔人員，嚇到清潔人員連退好幾步，一度愣在原地。事後員警對王夢麟實施酒測，他酒測值竟高達0.73，嚴重超標。對此王夢麟聲稱是前一晚和友人喝2、3小時威士忌，不知道酒精竟還沒完全代謝才上路，不過也被依公共危險罪嫌送辦。

歌手王夢麟上個月29日酒駕，撞上路旁的掃路手推車，更差點波及一旁的清潔人員，而他酒測值竟高達0.73。

白色轎車速度不慢，行駛在路中，沒想到才剛過彎，車卻越開越偏，最後竟然直接撞飛暫放在路肩的掃路手推車，更險些波及一旁清潔員，讓清潔員嚇到趕緊往後退，還一度愣在原地。

被撞倒的掃路手推車零件碎成好幾塊，散落一地，上方的鐵籃也整個扭曲變形，可見當時的撞擊力道有多猛烈。換個角度看，當時白車駕駛撞飛推車後，竟然還往前行駛一小段才停下，駕駛更悠悠地走上前詢問狀況，究竟是誰這麼無關緊要？

撞飛推車後，王夢麟的車子竟還往前行駛一小段才停下，最後才下車上前詢問狀況。

原唱歌曲紅遍大街小巷，現年72歲的民謠歌手王夢麟12月29日早上6點多，開車行經台北內湖區康樂街肇事，好在沒人受傷，但他酒測值嚴重超標，高達0.73。

目擊民眾：「砰一聲，是還滿大聲的，是好幸運他（清潔員）剛好在上面，不然在下面就撞到。」

一早就酒駕了，事後王夢麟聲稱是前一天和友人喝了2、3小時的威士忌，一路喝到12點，不知道身體還有酒精沒代謝，不過環保局也將向他求償。

北市環保局環清科陳浩彰：「那人員是沒有受傷，（但）受到一些驚嚇，當然我們幹部會做相關的安撫跟必要的協助。」

王夢麟聲稱，前一天和友人喝了2到3小時的威士忌，一路喝到12點，不知道身體還有酒精沒代謝。

民歌歌手王夢麟：「（當天早上）又睡不著了，想肚子餓了去買個早點吃吧，就開車去，我們這邊還有一段距離，（當下）就聽到砰一聲，我就說完了，做錯了，我還是跟社會大眾說聲對不起。」

壓力大飲酒，王夢麟卻在節目開拍前被依照公共危險罪送辦，黑歷史再+1。

