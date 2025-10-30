獨家／王子免費住昆凌豪宅恐生變？「勾搭人妻」牴觸周杰倫道德標準
男星范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，對象竟是王子（邱勝翊），震撼演藝圈。隨著「王子變小王」風波延燒，他免費住在昆凌豪宅一事再掀熱議。友人透露，向來顧家、道德標準高的周杰倫已開始關切此事，加上傳出粿粿離婚手續還沒辦完就入住王子家，王子再免費住昆凌名下豪宅的日子恐怕也不會太久了。
粿粿婚內出軌王子事件爆出後，有網友於Threads上曬出王子與昆凌的舊照，留言寫道「王子邱勝翊跟昆凌也是好朋友」，貼文一出引起網友炸鍋，有人大罵亂聯想、替昆凌抱不平，也有人冷嘲熱諷「昆凌如果年輕時那麼聰明拿下周杰倫，老了不會變笨吧」、「他不敢動啦，老公是周杰倫欸」。甚至還有人翻出往事，轟王子「他只會蹭周董買給昆凌的房子住而已」。
事實上，昆凌與王子、毛弟（邱宇辰）兄弟情誼深厚。據《鏡週刊》報導，昆凌6年前斥資5千萬元在台北內湖買下高級社區大樓12樓，原本作為母親北上居住用，但2021年起讓王子、毛弟兄弟入住，昆凌出於好友情誼「免費出借」，王子兄弟只需付水電與管理費。因該社區每月租金行情約18萬元，4年下來等於讓兄弟倆省下高達864萬元租金。
此外，粿粿昨遭爆早在與范姜彥豐協商時就住進王子家裡，讓范姜彥豐只能放棄挽回婚姻，選擇離婚這條路。據傳范姜彥豐有雇徵信社調查，發現粿粿在離婚手續還沒辦完時，就已經住入王子家，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓范姜彥豐決心要離婚。
友人透露，周董婚後對於家庭觀念相當嚴謹，周遭友人若傳出越矩行為，都會被天王退追IG，包括與前妻李靚蕾鬧糾紛的王力宏，以及前陣子與周董扯出新台幣1億多元財務糾紛的魔術師蔡威澤。因此這次王子被扯出「不倫戀」核彈級爆料，外界都在關注周董何時退追王子IG帳號。
知情人士以方志友和昆凌原是好閨密為例，自從方志友與吳念軒惹出曖昧對話後，一度危及她與老公楊銘威婚姻，方志友就再也沒踏進周董家了。王子這次扯出猶如八點檔灑狗血劇情，勾搭人妻人母、送綠帽給好友戴的不倫戀風暴，周董能按兵不動到何時？外界靜觀其變。
粿粿遭爆早住進王子家！協商都還沒結束 范姜彥豐見證據心碎斬婚
丹妮婊姐節目疑「在講粿粿外遇王子」 徵信社曝「女方對老公毫無尊重可言」
范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光
王子親密互動2人妻 網友大讚「他」保持距離：是清流
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀
王子粿粿定情日曝！「IG第13張照片」大膽宣主權 時間全對上
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
花162萬參加郵輪旅遊卻命喪荒島！80歲婦遭遺忘一夜身亡 網轟郵輪疏失
王子爆偷吃粿粿⋯藝人劈腿「受傷的都是女生」？她點破關鍵：無關性別
王子遭控介入婚姻！薔薔急切割「不認識」 直呼無法接受
粿粿、王子美國行公然調情！晏柔中「1表情」露餡 網笑：看破不說破
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
傳張忠謀相勸新壽才放手T17、T18 前台積電工程師：太丟臉
不只「對XXX情有獨鍾」遭挖 網再揪粿粿和王子這對話：不演了
敖犬突問老婆「該不會…」！網勸「小心王子」本人回這句疑偷臭
粿粿遭爆婚內出軌！4對「神仙眷侶」網封愛情典範
人妻女星也要王子？變臉速度超快 卡「粿王」中間不尷尬
王子撩人妻簡廷芮「我以為妳喜歡我」網酸：四處點火
中信盃黑豹旗》唯一「女黑豹」黃芊菡連兩年登板 笑談訓練趣事：換衣服有點麻煩
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
從陪伴到挑戰，New Balance 與跑團打造城市跑步文化 穿上 Rebel v5 與 1080v14，跑步不再獨自出發！
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
棒棒堂陷不倫戀、逃兵！「這天團」含金量上升！網讚：當過兵又專情
