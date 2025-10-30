獨家／王子免費住昆凌豪宅恐生變？「勾搭人妻」牴觸周杰倫道德標準

周杰倫（中）與昆凌（右）能否跟王子維持好友關係，備受外界關注。翻攝Jaychou、prince_pstar IG

男星范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，對象竟是王子（邱勝翊），震撼演藝圈。隨著「王子變小王」風波延燒，他免費住在昆凌豪宅一事再掀熱議。友人透露，向來顧家、道德標準高的周杰倫已開始關切此事，加上傳出粿粿離婚手續還沒辦完就入住王子家，王子再免費住昆凌名下豪宅的日子恐怕也不會太久了。

粿粿婚內出軌王子事件爆出後，有網友於Threads上曬出王子與昆凌的舊照，留言寫道「王子邱勝翊跟昆凌也是好朋友」，貼文一出引起網友炸鍋，有人大罵亂聯想、替昆凌抱不平，也有人冷嘲熱諷「昆凌如果年輕時那麼聰明拿下周杰倫，老了不會變笨吧」、「他不敢動啦，老公是周杰倫欸」。甚至還有人翻出往事，轟王子「他只會蹭周董買給昆凌的房子住而已」。

王子（右）從《模范棒棒堂》出道，與從《我愛黑澀會》出身的昆凌結識至今已10多年。翻攝邱勝翊微博

事實上，昆凌與王子、毛弟（邱宇辰）兄弟情誼深厚。據《鏡週刊》報導，昆凌6年前斥資5千萬元在台北內湖買下高級社區大樓12樓，原本作為母親北上居住用，但2021年起讓王子、毛弟兄弟入住，昆凌出於好友情誼「免費出借」，王子兄弟只需付水電與管理費。因該社區每月租金行情約18萬元，4年下來等於讓兄弟倆省下高達864萬元租金。

此外，粿粿昨遭爆早在與范姜彥豐協商時就住進王子家裡，讓范姜彥豐只能放棄挽回婚姻，選擇離婚這條路。據傳范姜彥豐有雇徵信社調查，發現粿粿在離婚手續還沒辦完時，就已經住入王子家，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓范姜彥豐決心要離婚。

昆凌（右）邀約王子（左起）、毛弟及方志友一起看周杰倫大巨蛋演唱會。資料照／翻攝邱勝翊IG

友人透露，周董婚後對於家庭觀念相當嚴謹，周遭友人若傳出越矩行為，都會被天王退追IG，包括與前妻李靚蕾鬧糾紛的王力宏，以及前陣子與周董扯出新台幣1億多元財務糾紛的魔術師蔡威澤。因此這次王子被扯出「不倫戀」核彈級爆料，外界都在關注周董何時退追王子IG帳號。

知情人士以方志友和昆凌原是好閨密為例，自從方志友與吳念軒惹出曖昧對話後，一度危及她與老公楊銘威婚姻，方志友就再也沒踏進周董家了。王子這次扯出猶如八點檔灑狗血劇情，勾搭人妻人母、送綠帽給好友戴的不倫戀風暴，周董能按兵不動到何時？外界靜觀其變。

昆凌（左）與方志友是好閨蜜，但方志友近年已不再踏進周董家中。翻攝beatricefang IG



