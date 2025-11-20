獨家／王宥忻再婚前夫真實原因曝！分手慘賠1億嚇傻 公開認錯太強勢

記者鄭尹翔／台北報導

女星王宥忻與「翁總」婚姻歷程話題不斷，近日她罕見公開談及兩人一度走到離婚邊緣的細節。接受三立新聞網專訪她直言，當時甚至提出「淨身出戶」的條件，「如果他要財產全部給他，我可以淨身出戶，錢再賺就有，而且他不會讓我沒錢。」對此，翁總則無奈回應：「她就是吃定我。」一句話道盡兩人當時的情感拉扯。

至於分開的原因，王宥忻透露：「有人找我從政，就覺得說要走的路不一樣，覺得以前目標跟後來不一樣，才想說要分開。」不過走了一圈後，她才發現政治圈並非自己想要的生活，「就覺得政治圈太黑暗，我沒有要當財富女神，只要當翁總的老婆就好。」言語中流露出對婚姻的重新體悟。

王宥忻和老公翁總曾經歷過一次離婚又再婚，也因為這樣讓彼此感情越來越甜蜜。（圖／記者趙于瑩攝影）

王宥忻坦言，分開期間正逢她投資失利，「投資大賠錢，虧了一億。」她指出，那段時間正是自己事業與情感的低潮，幸好兩人最後選擇重修舊好，沒想到「和好後，兩個月就賺好幾千萬。」她還舉例，日本東京灣的一棟房產，當初以4900萬日圓買入，不到一週就以8500萬日圓脫手，形容這是「夫妻合一後立刻帶來的財富能量」。

談及婚姻經營，王宥忻反省：「覺得以前太強勢，不懂別人的付出，總是看到別人不好的地方，沒有發現幸福，才發現老公那麼愛我。」她認為另一半是自己內在的反射，「有些女生有了錢以後，就開始埋怨另一半，覺得都是自己最厲害，另一半就最弱，那幸福就會有殘缺。」她強調，女人更應修「陰柔功」，才能讓感情和諧。

至於如何維繫感情，夫妻倆互動甜蜜。翁總一句「撒嬌啊」點出相處之道，而王宥忻則大方表示：「老公要嘿咻，就要給她嘿咻。」甚至笑言兩人「每天都固定開機」，用最直接的方式展現親密默契，也讓外界看見他們重修舊好的婚姻新風貌。

