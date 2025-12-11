獨家／王齊麟婚禮時間曝！萬豪酒店席開百桌 陳詩媛挺孕肚試婚紗

王齊麟、陳詩媛將在本月20日舉辦婚禮。（翻攝自王齊麟IG）

奧運羽球國手王齊麟與陳詩媛（十元）今年6月登記結婚後，10月才傳出小倆口做人成功，預計在明年上半年升格當新手爸媽，近日本刊接獲消息，小倆口正在低調籌備婚禮，時間在本月20日，於萬豪酒店席開百桌舉辦婚禮，包含體壇、演藝圈友人受邀參與。

知情人士也透露，王齊麟、陳詩媛結婚5個多月，近日為了籌備婚禮，陳詩媛還挺著孕肚試婚紗，原本擔心陳詩媛挺孕肚辦婚宴辛苦，但近日小倆口在社群曬恩愛的照片曝光，陳詩媛雙腿纖細，針織上衣包覆住逐漸隆起的孕肚，從正面看很難被發現是孕婦。

王齊麟、陳詩媛今年6月結婚。（翻攝自王齊麟IG）

王齊麟在國際賽事屢創佳績、形象陽光，與甜美活潑了陳詩媛認愛後，經常在社群曬恩愛，今年六月登記結婚後，也低調籌備婚禮。據了解，婚禮流程以西式優雅為基調，晚宴則走溫馨又不失時尚的風格。為了招待來自體壇、媒體與演藝圈的貴賓，小倆口也相當用心。

據悉，小倆口結婚4個月，10月就傳出陳詩媛懷孕的消息，預產期預計在明年上半年，兩人趕在年底前辦婚宴後，陳詩媛也將專心待產，迎接馬年寶寶誕生。由於兩人在體壇、與演藝圈熟識友人眾多，受邀嘉賓星光熠熠，從國家隊選手、羽球圈好友、昔日啦啦隊到演藝圈藝人通通榜上有名，粗估席開上百桌。

