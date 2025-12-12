（獨家）王齊麟本月辦婚禮！甜娶陳詩媛席開百桌 閨蜜禾羽曝細節當伴娘
〔記者林欣穎／台北報導〕奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與愛妻「十元」陳詩媛今年6月結婚，陳詩媛日前在中秋報喜傳好孕，宣布即將升格當爸媽，如今傳出小倆口正低調籌備婚禮，對此，本報詢問十元閨蜜禾羽，她說確定會在本月舉辦，她與宋宋還會當伴娘。
王齊麟、陳詩媛結婚5個多月，近期傳出陳詩媛正籌備婚禮中，將於萬豪酒店席開百桌舉辦婚禮，禾羽證實會在本月，事實上，今年初本報專訪陳詩媛、禾羽及宋宋，當時禾羽和宋宋已經放話表示：「我們一定要當到妳的伴娘！」十元則笑回會幫兩人配帥哥伴郎，還想要有一桌是請長年支持她的粉絲們：「王齊麟也主動說想要邀請他們，希望他們可以來見證。」
禾羽也開心表示自己與宋宋會是伴娘，也替好友將結婚感到開心。
