獨家／王Aden 「蹲地臭臉」演出機會遭拔 業內人士幫緩頰：沉潛一陣子還有未來

業內人士為王Aden緩頰，認為沉潛一陣子還有未來。（翻攝自王Aden ig）

王Aden（王淯騰）因校園演唱的負面態度，讓他用最不堪的樣子成為焦點。其實王Aden在學生族群知名度很高，以一曲〈站出來〉獲得YT百萬點閱率，但因一直都是獨立歌手，有業內人士為他緩頰，認為他只是缺乏主流經紀公司的形象保護及藝人自覺，才會鬧大成這樣。

王Aden從小對音樂有興趣，在臥室自學創作，19歲就完成單曲〈站出來〉的作詞、編曲與演唱，獲得破百萬點閱，星運開始竄起，卻因「蹲地臭臉」，演出機會遭拔。

如今炎上，有業內人士為他緩頰，認為王Aden從出道開始，就是獨立音樂人、自己接工作，沒有主流唱片公司的保護，跟目前多數新銳歌手經營模式差不多，但往往出事時，少了公關的緩衝，就會ㄧ發不可收拾。但只要王Aden的創作能量還在，經過一段沉潛後，後勢依然可以期待。

王Aden因「蹲地臭臉」持續炎上中。（翻攝自王Aden ig）

王Aden曾接受本刊專訪回顧發跡，他從小在教會長大有關，小三時因為只上半天課，媽媽看他閒來無事，便送他去跟牧師學打鼓，由於教會有一位兄長，除了會打鼓、彈木吉他，還會彈鋼琴，這讓好勝心強的他也開始學琴，沒想到從此愛上彈琴到了走火入魔的地步，之後更上了3個月的歌唱課。

到了青春期更是因為交女友，創作靈感大爆發，寫了〈最愛的直屬〉、〈Your body〉等歌曲，對此他笑稱「開始發春了」，也可見他直率的個性。

