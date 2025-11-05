獨家／「玖壹壹」春風的「大哥」竟是詐騙富豪陳志！經紀公司證實2人關係

春風5日傳出曾向詐騙集團首腦陳志借來價值2億元的超跑，疑似私交不錯。翻攝DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YT頻道 & 資料照

「玖壹壹」春風曾於2022年7月出席台中的SV Racing車隊總部開幕時，找來售價破2億元的Bugatti Chiron Sport助陣，而這台超級跑車的車主，竟是近日北檢偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案的背後首腦陳志；《鏡報》今（5日）接獲獨家爆料，春風與陳志是超級麻吉，且春風都喊陳志「大哥」。對於雙方如何認識、認識多久以及是否清楚對方搞詐騙等問題？春風的經紀公司混血兒娛樂今回應：「雙方僅為車友關係，其他問題不便回應，謝謝。」

亞洲詐騙富豪「太子集團」創辦人陳志，在台出入豪奢，不僅是周杰倫和平大苑鄰居，《鏡報》日前更獨家爆料陳志在停車場停滿逾20輛純白色超跑！台北地檢署近日已扣押陳志逾45億元資產，包括11間和平大苑豪宅與多輛超跑，其中最受矚目的莫過於全台唯一、市值2億元的Bugatti Dhiron Sport「山豬王」，而這台超跑，正是春風2022年7月出席台中的SV Racing車隊總部開幕時，找來助陣的Bugatti Dhiron Sport！

玖壹壹春風（左）2022年向好友借來Bugatti Chiron Sport為車隊開幕助陣，因為全台僅有這一台，被發現他的好友就是亞洲詐騙王陳志。翻攝DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YT頻道 & 資料照

陳志資產之一、市值2億的Bugatti Dhiron停放在和平大苑停車場，已遭台北地檢署扣押。資料照

春風當時在開幕會上分享，組車隊的「首要條件」，就是「要先找金主，不然自己會花到破產」；當天開幕現場停滿多輛超級跑車，介紹到Bugatti Chiron Sport時，春風意氣風發地說：「我朋友借我的、我自己也不敢碰，我朋友真的對我非常好。」而擁有這台價值非凡Bugatti Chiron Sport的車主就是陳志。

春風當時不僅稱呼陳志為「哥」，還透露自己在電話中表明「我開幕要用車」時對方反應，春風當場模仿陳志的中國口音「你拖去」！春風還說：「他這個人在每個國家都有買一台。他每一台車都是白、藍色系，每一台都是。」似乎很清楚這位超級富翁好友私下對於收藏跑車的喜好。

陳志於2022年出借全台唯一的Bugatti Chiron Sport給春風，為春風成立車隊總部助陣。翻攝DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YT頻道

北檢近期偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，上月15日分案查辦，向台北地方法院聲請扣押和平大苑的11處豪宅及多輛名車，扣押物中最引人注目的莫過於1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、Bugatti古董老爺車、全球限量499輛的法拉利「LaFerrari」等，資產總價值逾45億元。



