獨家／玩具店爆倒閉潮！泡泡瑪特掉價 一番賞利潤剩3成

公仔潮玩退燒，更爆發玩具店倒閉潮。（圖／東森新聞）





公仔潮玩退燒，更爆發玩具店倒閉潮，超夯的泡泡瑪特等公仔熱度急凍，不少店家銷量掉到只剩1成，甚至出現開一家就倒一家的狀況。像是原本能炒到破萬元的公仔，跌回成本價賣不出去，連一番賞一抽，利潤也剩不到3成。

庫柏力克熊、泡泡瑪特、LABUBU，成堆的盲盒全都是紅極一時的公仔潮玩，但現在熱度降溫沒人買，甚至也讓公仔潮玩店爆發倒閉潮。以泡泡瑪特舉例來說，今年年初營業額大約一個月是50萬元，但到現在卻掉到只剩不到1成。

有業者從上游經銷商得知，底下叫貨的店家一次少了20間，而在業界公開的秘密，每開一家就倒閉一家，畢竟光成本銷庫存就是一大考驗。像這隻泡泡瑪特角色大首領，原價4000多，曾經被炒到超過15000元，如今掉回成本價沒賺頭。公仔愛好者熱愛的一番賞，也因為從日本進貨價，到物流代購費疊加，利潤剩不到3成。

玩具店老闆Yan：「我們叫貨都是叫半年或一年之後的，那他可能就飄起來了，就覺得我現在賺很多，然後我就半年後就直接下2倍、下3倍，結果半年之後他的營業水準變得比現在還要低一半，那他就爆掉了。」

開一間玩具店至少要2、300萬資本，但進貨成本高、競爭激烈，要想成功生存就要出新招，像自己再砸錢做聯名一番賞。記者vs.業者：「哇完全沒SET，就是這隻，（蛤怎麼可能啦）。」

一抽入魂，連新手小白都被吸引，業者透露，市場上公仔價格透明，店家要靠誠信合理價，精準眼光才能脫穎而出。

玩具店老闆Yan：「玩具店的競爭的能力，就是你跟風的速度要夠快，現在紅什麼，你就要馬上跟著進什麼 ，但是如果當你發現他的市場已經反應不好了，你就要迅速的縮減你的成本。」

玩具店面臨寒冬，今年才有老牌玩具城熄燈，國外又有零售商破產，開玩具店就像開人生最大盲盒，要能抓住潮流才能站穩腳步。

