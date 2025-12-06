獨家／玩命！海鯤號6部主機僅4部能運轉 1部主機未回裝也敢出海

《鏡報》獨家掌握訊息，海鯤號6部主機僅4部能運轉，1部主機未回裝也敢出海簡直玩命。（資料照片／台船提供）

《鏡報》11月29日獨家報導潛艦國造原型艦海鯤號（舷號711）潛艦沒有「錨機」也敢出海，遭國防部與台船反駁稱「不影響安全」。台船知情人士憤而向《鏡報》記者爆料指出，海鯤艦上的6部柴油主機，僅有4部能運轉，就連日前第4、5次海上測試（SAT）, 還有1部主機未回裝，「這種主要裝備都缺三落四也要出海」，簡直是拿台船與海軍256戰隊弟兄生命開玩笑。他並質疑國防部在1986年採購荷蘭潛艦時，難道也在缺裝的狀況下讓海軍弟兄進行海測嗎?

據了解，海鯤艦在今年初進行泊港測試（HAT）時，原本依計畫執行各項目的測試，但國防部及海軍下令台船要依節點，在4月進行「政治性出海」、「政治性海測」，才導致許多包括錨機毀損，以及主機進水、損壞。此事雖然海軍前顧問郭璽爆料及媒體批露「海鯤艦艙內進水導致主機故障」，但海軍僅表示海鯤艦正進行系統測試與調校，其他爆料則不予評論。這也導致海鯤艦主機損壞狀況一直被台船與海軍所隱瞞，外界完全不知道真相如何。

知情人士指出，由於海鯤號無法購得德國 MTU柴油潛艦主機，但為達到原設計的輸出功率，且在輸出許可限制下的考量，不得不使用6台功率較小的船艦專用主機來達到所需的總功率，而非原先設計的2部大功率引擎。而這6部主機並搭配發電機，用於為電池充電或直接驅動推進電動機，進而帶動七葉片螺旋槳。

知情人士進一步指出，台船原本是依據海鯤號測試手冊執行測試，但海軍卻因為要趕在賴清德就任一周年前夕執行首次出海測，一再要求台船依照海鯤軍艦建造節點執行，迫使台船跳過主機的信號介面測試，結果當天進行主機測試時，發生二部主機在進行排煙時卻導致海水倒灌，讓整個主機進水，使高達2億多元的一部主機帶著發電機當場報銷；另一部主機也因為受損而無法運轉。

他並指稱，這就是國防部、海軍司令部為了「政治出海」，不顧裝備品質安全，反而是以興建節點為由「硬要出海」。所以海鯤號潛艦在今年6月17日第一次海測時，是主機無法啟動的情況下，完全以電瓶的電力驅動螺旋槳進行首次海測。

至於受損最嚴重的主機與發電機，台船並沒有維修能力及檢測能力，因此送回原廠檢修；另一部受損較輕的則由原廠技師在台修復，直到海鯤號日前進行第4、第5次海測，海鯤號潛艦迄今仍有一部主機及發電機尚未回裝。

這名人士進一步強調，現在6部主機與發電機還沒有並聯測試，只有主機與發電機單獨測試，事實上這些測試應該是HAT就要完成的事項，但都沒完成，甚至連郭璽所爆料的載台整體後勤系統 IMPS（(Integrate Movement Performance System)也沒測就出海，「萬一在海上發生事故真的沒救!」。

他嚴正指出，一部正在運行的發電機，要與另一部也在運轉中發電機進行並聯，由於兩部都帶有高電壓的發電機要進行併聯時，即有電壓差的關係，如果電壓差過大進行並聯即會發生跳電的問題，但在海上進行測試時發生跳電問題，輕則失去動力，重則起火燃燒，這就是「大災難」。

這名知情人士說，奉勸國安高層不要只想到政治出海、政治交艦，而讓原本可以執行台海作戰的海鯤號潛艦，淪為只能執行水上訓練的訓練艦。

台船公司則發布新聞稿指出，台船與專案團隊秉持安全第一為前提，「海鯤軍艦」為後續潛航測試，依計畫於5日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。

海軍司令部則表示，海測均以最高標準且已完備相關安全措施，經風險評估後，不影響海測執行。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



