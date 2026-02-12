獨家／現場驚動警方！SJ 20周年特展主辦遭罵翻 粉絲苦等5小時

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR 舉行20週年特展。（圖／翻攝自IG）

南韓天團SUPER JUNIOR上（1）月於高雄巨蛋一連舉行3天演唱會，官方20周年紀念特展近日也登台舉辦，不料才開展不久就爆出爭議，今（11）日大批現場粉絲抱怨延誤入場，排隊動線混亂，不少商品都完售，甚至驚動警方到場處理。

此特展回顧SUPER JUNIOR出道20年的重要時刻，自本月9日起至22日在新光三越A9 9樓登場。門票採分時段入場制，每一場次60分鐘。不過自開展以來，現場狀況頻傳，不少粉絲抱怨實際入場時間延誤，排隊數小時卻被告知商品已售罄，引起不少粉絲抱怨要求退票，現場一度氣氛緊繃。

廣告 廣告

SUPER JUNIOR特展，現場人潮滿滿，不少粉絲抱怨實際入場時間延誤。（圖／讀者提供）

《三立新聞網》獨家訪問現場粉絲，由於前一批民眾延後入場，導致後面場次被迫延後，而該粉絲預約3點場次，卻拖到晚間8點14分才結帳完成。現場也有不少周邊商品缺貨，轉為預購方式，不滿排隊許久，卻無法當場購買商品，質疑權益受損。

更多三立新聞網報導

恐被關3年！男星爆「當爽兵」無故缺勤102天還高調打卡 檢方出手了

「NewJeans之母」閔熙珍勝訴！一審判決出爐 HYBE還得付255億韓元

獨家／孫協志、夏宇童眼睛都生病！眼科醫給解方 曝「遺傳機率」

金城武密會內幕曝！東京包場密談6小時 他驚喊：像電影場景

