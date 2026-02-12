獨家／現場驚動警方！SJ 20周年特展主辦遭罵翻 粉絲苦等5小時
記者林汝珊／台北報導
南韓天團SUPER JUNIOR上（1）月於高雄巨蛋一連舉行3天演唱會，官方20周年紀念特展近日也登台舉辦，不料才開展不久就爆出爭議，今（11）日大批現場粉絲抱怨延誤入場，排隊動線混亂，不少商品都完售，甚至驚動警方到場處理。
此特展回顧SUPER JUNIOR出道20年的重要時刻，自本月9日起至22日在新光三越A9 9樓登場。門票採分時段入場制，每一場次60分鐘。不過自開展以來，現場狀況頻傳，不少粉絲抱怨實際入場時間延誤，排隊數小時卻被告知商品已售罄，引起不少粉絲抱怨要求退票，現場一度氣氛緊繃。
《三立新聞網》獨家訪問現場粉絲，由於前一批民眾延後入場，導致後面場次被迫延後，而該粉絲預約3點場次，卻拖到晚間8點14分才結帳完成。現場也有不少周邊商品缺貨，轉為預購方式，不滿排隊許久，卻無法當場購買商品，質疑權益受損。
更多三立新聞網報導
恐被關3年！男星爆「當爽兵」無故缺勤102天還高調打卡 檢方出手了
「NewJeans之母」閔熙珍勝訴！一審判決出爐 HYBE還得付255億韓元
獨家／孫協志、夏宇童眼睛都生病！眼科醫給解方 曝「遺傳機率」
金城武密會內幕曝！東京包場密談6小時 他驚喊：像電影場景
其他人也在看
SJ20周年特展亂象！粉絲苦等5小時還買嘸
SJ20周年特展亂象！粉絲苦等5小時還買嘸
爆被飛輪海硬上摸鳥「訕笑同性戀」！炎亞綸痛揭不堪內幕：只能配合
40歲的炎亞綸2006年以男團「飛輪海」走紅，近日上Podcast「哇！有事嗎」節目，驚爆出道初期就遭到團隊同仁性騷擾，其他3位團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都「出手玩鳥」，讓他留下嚴重陰影。蔡維歆
肖戰包場也沒用？ 徐崢新片「替身拳手」3天票房不到30萬
由徐崢監製，李霄峰執導，阿如那、馬伯騫領銜主演的電影「替身拳手」，近期上映後遇冷，首日票房僅15萬元（人民幣，下同），上...
川普調整軍售順位 以戰略重要者優先 專家：可視為對台灣的支持
美國總統川普（Donald Trump）上周簽署一項行政命令，以建立「美國優先軍備移轉戰略」。對於美國將重新調整武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性國家，美專家分析，優先提供給戰略重要者可視為對台灣支持，但有關國防支出部分聽起來像是進一步向台灣施壓（或特別是針對在野黨），要求推動國防特別預算及其他改革計畫。
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
SJ特展「大缺貨.動線亂」粉絲氣炸 百貨：將協助動線調整
韓國天團「Super Junior」，慶祝出道20週年，在台北開設紀念特展，除了可以打卡拍照，還能購買周邊商品。不過，粉絲抱怨，現場動線混亂、商品大缺貨，甚至還有小孩走丟，但遲遲不見主辦單位處理！對此...
台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救
中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導台中市東區發生驚悚車禍，56歲王姓女騎士，撞上準備停等紅燈的機車後倒地，再被後方重機騎士輾過頭部，當場鮮血直流，一度失去生命跡象，送醫後雖然恢復呼吸心跳，但仍在搶救中。台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救(圖/民眾提供)監視器拍下，雙載機車路口黃燈減速，卻被後方女騎士撞上，女騎士不敵撞擊力道倒地，後方重機男騎士閃避不及，當場輾過女騎士，遭撞的56歲王姓女騎士頭部外傷失去呼吸心跳 緊急送醫搶救(圖/民眾提供)事故現場，血跡斑斑，員警還潑水，將血跡沖散，景象怵目驚心。遭撞的56歲王姓女騎士，頭部外傷，當場失去呼吸心跳，送醫後恢復生命跡象，但仍在搶救當中。年前驚悚輾人車禍 事故原因怎麼發生有待警方釐清(圖/民視新聞)事發在台中東區，精武路和進化路口，重機騎士還原事發經過，表示意外來的太突然，根本沒時間反應，而最初被王姓女子撞上的雙載機車也表示，當時準備停等紅燈，被猛力撞擊力道給嚇到。年前驚悚輾人車禍，詳細事故原因怎麼發生，還有待警方確認釐清。 原文出處：台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救 更多民視新聞報導輪胎噴飛2km! 台74甲線疑2雙B車競速 失控撞第3車技職金牌國手命喪輪下! 23歲雙胞胎兄斷魂"接班夢碎"三重暗夜死亡車禍！機車追撞「1女OHCA不治」 現場一片狼藉
日月潭騎士跨雙黃線超車 逆向撞飛騎單車學童
日月潭騎士跨雙黃線超車 逆向撞飛騎單車學童
李玉璽求婚出糗NG！還原告白許允樂細節 浪漫自創曲也唱錯詞
李玉璽將於 2 月 13 日正式推出全新單曲〈剛剛好〉，這首歌不只是情歌，更是他向小樂求婚的真實告白。選擇以親自創作完成這場人生重要儀式，李玉璽坦言，這段時間重新審視自己的創作狀態，曾因外界雜訊而迷失初衷，但因為想為小樂寫一首歌，反而找回最純粹的動機與力量。歌曲上架時間恰逢情人節前夕，讓這首從求婚誕生的作品，更添浪漫意義。
陳文茜遭傳「即將要離開…」 本人現身怒曝真相：法辦！
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，抗癌多年，日前雖然成功戰勝病魔，免疫系統問題仍困擾著她。豈料，與此同時竟然被詐騙集團盯上，謠傳她即將離開。對此，陳文茜直接開嗆：「法辦！」
賈永婕造訪義光教會 電視名嘴轟正事不做
電影《世紀血案》掀起高度爭議，讓塵封46年台灣重大歷史事件「林宅血案」再被討論，台北101董座賈永婕日前在社群發文直言「我想知道真相」，引發不少網友共鳴，11日更造訪原為林義雄宅邸的義光教會，被網友大讚形容她是「轉型正義油罐車」，但也有負面聲音出現。
這間尾牙也太狂！田馥甄仙氣現身 許光漢低調露半臉
（記者許皓庭／綜合報導）何樂音樂於昨（11）日晚間盛大舉辦年終尾牙，今年宴會主題定調為「JUMP」，現場星光熠 […]
西門町「1商場」曾是潮鞋戰區 悲涼現況曝光！網嘆：2至4樓全封了
曾是台灣潮流文化一級戰區的台北市西門町「西門新宿」大樓，如今人潮明顯減少許多，近日更網友指出商場2至4樓已全面封閉。這座昔日的「潮流殿堂」從全盛時期的選貨店林立，雖然曾傳出有日商有興趣進駐，不過依舊沒有下文，引發不少網友在Threads等社群平台討論。
高金案爆「灰色金流鏈」！她警告：不是唯一
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，大動作搜索其位於陽明山的住處、國會辦公室等30處所，並約談18人到案說明；不過高金素梅到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限...
只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍
藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。
周杰倫直指「方文山變了」！ 合作27年突嘆：已經不是我認識的他
天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。
小S正式復工！回歸《小姐不熙娣》播出時間曝光
小S（徐熙娣）去年因姊姊大S（徐熙媛）離世全面停工，時隔一年，她正式宣佈復出，回歸主持《小姐不熙娣》，確定將於3月正式重返螢光幕，她除了感謝代班主持人的辛勞，更謙虛表示將給予自己一段「重新適應期」。
孫協志情人節世紀婚宴倒數！夏宇童「超私密照」突外流 驚人畫面曝
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童愛情長跑多年，於去年3月登記結婚後，小倆口終於決定在2月14日明天情人節舉辦「世紀婚宴」，現場僅邀請至親好友出席。昨晚孫協志先在臉書曬出幸福甜蜜滋味，羨煞大批粉絲網友。蔡維歆
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。