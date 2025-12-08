獨家／「現職警、實習檢」涉設局詐身障男 遭起訴求重刑

記者、凌毓鈞、鄭翔仁／新北報導

法律守護者，詐騙加害者！新北市一名身障男子在教會認識了檢察事務官實習生，對方說可以幫忙整合債務，卻誆騙他簽下百萬本票，導致身障男子的房子一度被查封。共犯還包括桃園龜山分局藍姓現職員警，兩人都被依詐欺等罪起訴。對此龜山分局表示，將該名藍姓員警列為優先汰除對象，司法官學院則回應，曾姓實習檢察事務官日前已主動離訓。

曾姓與藍姓嫌犯。

曾姓實習檢察事務官：「這個部分，可能要請你簽個本票。」

在超商內誘導身障人士蓋下手印簽本票。

嫌犯在超商內誘導身障人士蓋下手印簽本票。

曾姓實習檢察事務官：「我跟你之前的關係就談好了，接下來是你們兩人之間的關係。」

被害人只拿了13萬幫忙整合借貸，結果反被設局，背了百萬債務，而主謀竟然是桃園龜山分局現職員警和實習檢察事務官。

被害人母親：「他一直對我們施壓，就說如果我們不趕快給他錢的話，房子就會被法拍，派出所告我的時候，他跟那個（受理的）員警講，案子到最後都會到我們同事那裡，跟你早晚都會遇到。」

名下有房產的被害人，遭鎖定成了肥羊。

名下有房產的被害人，遭鎖定成了肥羊，還原這起預謀的三角騙局，藍姓員警疑似在外欠債2400萬，又欠曾姓實習檢事官60萬還不出，兩人誆騙借款給缺錢花用的被害人13萬，幫忙整合債務，由曾姓男子借100萬給被害人並簽下本票，再由被害人借給藍姓員警，這時，他和員警就無借貸和債務關係，檢察事務官實習生藉此聲請本票裁定，被害人遭索討140萬，更慘的是房產還遭查封。

劣警涉詐，還稿三角債務誆騙被害人。

被害人母親：「我覺得你是正義的使者，應該是保衛人民的，怎麼會背地裡做這種，就是傷害我們這種弱勢的人。」

遭控檢察事務官曾姓實習生過去曾任警職，如今卻涉嫌詐欺等罪遭起訴，檢方痛批，兩人對身障人士牟取財物，犯罪手段惡質，建請法官從重量刑。

龜山分局副分局長許俊雄：「該員已提列教育輔導加強考核優先汰除對象。」

至於司法官學院則表示，案件起訴後，曾姓實習生已自請離訓。台灣被封為詐騙之島，還有執法人員疑成吸血魔鬼，被害者家屬痛批，惡劣至極。

