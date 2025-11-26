獨家／瑞幸咖啡登台 確定落腳這縣市！網狂諷：小粉紅品牌 必須讓它倒

財經中心／王文承報導

中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈。（圖／記者師瑞德攝影）

被稱為「星巴克殺手」的中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈。令人意外的是，首店竟直接開在星巴克旁邊，挑釁意味濃厚。《三立新聞網》獨家報導後，立刻引起社會譁然。有網友更直言，中共（中國大陸）低價咖啡品牌在台北插旗，呼籲一定要抵制，甚至喊話「讓它倒閉」。

瑞幸咖啡登台 網狂諷：小粉紅品牌必須倒



一名網友在《Threads》發文表示，中國低價咖啡品牌「瑞幸」要在台北南京東路三段開店，「請大家廣傳、抵制它，讓它倒」。另一名網友則指出，曾差點把星巴克「鬥倒」的瑞幸即將在北市開幕，「如果照搬在中國的經營方式來台，不知道台灣本土的小型咖啡連鎖店是否還能生存？」

貼文曝光後，引起網友熱議，許多人紛紛反要抵制中國來的咖啡，「讓這粉紅品牌倒閉」、「讓他倒」、「沒辦法支持境外敵對勢力在這裡開店，抵制加廣為宣傳抵制。」、「抵制！！！」、「台灣什麼時候連這種東西都能容得下？」、「那怎麼可能倒？因為, 舔共的人口最密集－就是台北市！」、「爛咖一定要抵制！」、「+1 我就不會去喝」、「寧喝星巴克」、「抵制中共國的爛東西」。

