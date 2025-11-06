獨家／瑞秋空姐教室遭控「巧立名目」！課程幫助恐因人而異

「瑞秋空姐補習班」在社群上相當知名，主打衝刺教學，多益班一個月1萬5元，包套課程則是4萬5千元，價格並不便宜。（圖／東森新聞）





經常上節目的「瑞秋空姐補習班」黑料連環爆，遭學員控訴花上萬元參加課程，卻沒獲得任何收穫，不滿補習班不只頻繁要求拍攝各家航空公司的制服照，每次費5、6千元，還宣稱很便宜之外，還指控老師怪力亂神，說認識城隍爺替身，能花1500元就能幫改運。

「瑞秋空姐補習班」在社群上相當知名，主打衝刺教學，多益班一個月1萬5元，包套課程則是4萬5千元，價格並不便宜。《EBC東森新聞》實際找到負責人，她強調學生錄取率高，卻說不出確切數字。前空服員則認為這些課程的幫助因人而異，許多資料到網路上找就有了。

穿著合身制服，梳著法式包頭，空服員形象光鮮亮麗，考生搶破頭，但要通過錄取率超低的面試不容易，有人會選擇上課拉高效率。這一回知名的「瑞秋空姐教室」卻因為高價課程鬧出爭議。

瑞秋空姐教室推出包套課程4萬5千元，另外還有一個月的多益衝刺班，要價1萬5千元，主打小班制衝刺教學，IG上有滿滿的成功案例，就連負責人也會PO影片，吸引2萬5千人追蹤。

《EBC東森新聞》實際直擊，教室位在台北市一間住商混合大樓內，只掛著簡單的招牌，相當不起眼，負責人強調課程內容紮實，錄取率也很亮眼。

瑞秋空姐教室負責人vs.記者：「我就是讓人家全部從0開始，像最近考試有國際航空，我自己會研發考前的考古題跟課程，那也是免費讓同學上的，（錄取率大概多少，是不是滿高的），錄取率我覺得我們家還不錯，雖然我們樹大招風，但應該還不錯。」

從課程表來看，包套課程4萬5能上7個月，包含美姿儀態、中英自我介紹，以及考古題教學等，項目非常多元，但這些看在前空服員的眼中，效果似乎不太大。

前空服員邱薇而：「基本上我覺得，上空姐補習班是沒有用的，因為他們上的這些課，其實都是你進公司之後才要學的東西。」

資深前空服員劉平：「表面上看起來，我覺得每一步都是在為求職者想辦法，怎麼樣告訴他們航空公司考什麼考什麼。可是事實上，第一，這個航空公司現在網路上都找的到。」

考空服員上補習班究竟是不是必備？前空服員說不一定，得依考生學習狀況來決定。空姐補習班鬧出爭議，課程內容是否經得起檢驗，或許因人而異。

