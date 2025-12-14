獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝
記者徐珮華／台北報導
金曲樂團「TRASH」團長兼吉他手林頤原，2024年與八點檔女星葉芸希登記結婚。日前他推出首張全台語創作專輯《鼓仔燈》，接受《三立新聞網》專訪分享新婚一年的心境，甜蜜直呼：「現在是人生最幸福的狀態。」
林頤原出生於溫暖家庭，一家四口包括父母與演員弟弟林哲熹，家人相處氣氛融洽。談及理想的家庭樣貌，他認為最重要的是和睦相處，並且一同分擔家務、彼此照顧與傾聽，「有辦法好好吃飯、好好睡覺，這種生命中的小事情就很好了。」婚前便與老婆同居的他，坦言婚後生活差異不大，唯一不同的是責任感更加明確，「會覺得『如果不幫她做，那誰要幫她做』，以前也是這樣，只是婚後這種感覺更強烈。」
林頤原去年受訪表示預計在今年舉辦婚禮，只是如今年末將至，婚宴卻遲遲未定案。他坦言今年工作行程繁忙，婚禮並不急迫，不過已先完成家宴，也安排明年度蜜月享受兩人時光，時間與地點全數交由老婆決定。至於生子計畫，他大方分享可能落在未來1至2年內，但一切順其自然，不刻意強求。
愛情長跑多年的林頤原，與老婆相戀10多年感情穩定，卻在新歌〈紅毯〉寫下「能夠一直永遠在一起嗎」的疑問句。對此，他解釋身邊不少友人離婚，讓他對於「永遠」一事多了幾分保留，這首歌當初則是為了求婚創作，「不管可不可以（永遠在一起），我想要顧好當下的這一切。如果我們的愛一直持續，這個家就會持續存在，主要是這個想法。」
