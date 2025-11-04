獨家／生前最後對話曝！閨蜜控謝侑芯遭黃明志騙飛大馬
謝侑芯從落地大馬，到發生命案時間，短短48小時，現在大馬警方將追查這段時間內，謝侑芯和黃明志的所有行程，她的網紅好友蔡雨潼也獨家向《EBC東森新聞》透露，當時謝侑芯說，要去拍黃明志的MV，但詢問窗口，卻沒有這件事，疑似是黃明志「私約」謝侑芯，她生前最後的對話紀錄也曝光，閨蜜認為疑點重重，怒嗆合作過黃明志，真是一種恥辱。
曾演出黃明志MV的網紅蔡雨潼，她是謝侑芯的好友，命案爆發後，她說，和黃明志合作過，真是一種恥辱，質疑謝侑芯是被騙到馬來西亞。
網紅蔡雨潼：「她只跟我說出國，可是她跟很多其他姐妹是說，她要去黃明志那邊拍MV什麼的，但是我透過台灣對接，黃明志那邊的窗口說，這個完全是沒有的消息，那等於是黃明志私下找他。」
據大馬警方調查，謝侑芯10/20從台灣飛到馬來西亞，10/22 下午1點40分，警方就獲報，她陳屍在吉隆坡的飯店客房，警方將調查命案前48小時，謝侑芯和黃明志從機場到飯店的全部行程。
網紅蔡雨潼：「她最後是在10/21，晚上7點半之後，跟我們所有人聊完天之後，就消失匿跡了，她是一個從來不可能會消失的人。」
蔡雨潼透露，謝侑芯和好友們，最後一次聯絡是10/21，晚上7點35分，在此之後杳無音信，甚至原本約好的醫美行程也臨時改期。
網紅蔡雨潼：「侑芯她的OnlyFans收益，她最好有到百萬的月收入，那平常的話，幾十萬也夠她生活了，根本不需要去接什麼伴遊。」
同行還有多位台馬網紅，包含曾活躍台灣演藝圈的大馬DJ藍星蕾，和兩位台灣網紅，如今發生命案，所有人通通神隱，甚至疑似被要求刪掉發文，留下最後的跳舞影片，卻沒有人站出來為命案發聲。
