獨家／生活一團亂！宏福苑倖存住戶掩面泣：什麼都被燒掉了

香港宏福苑大火後，受災戶災後生活一片混亂。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火，當時火勢又急又快，倖存的住戶感嘆，人逃出來了，家卻沒了。有些受災戶被安置在全港各處空屋，有的則自行依親，生活幾乎都還是一片混亂，只能走一步算一步。眾多年紀較長的受災戶，生活幾乎徹底毀滅，說到傷心處忍不住掩面哭泣。

香港宏福苑大火後，眾多年紀較長的受災戶，生活幾乎徹底毀滅。宏福苑受災住戶：「沒有了，什麼都沒有了，燒掉了燒掉了，衣服褲子都沒有。」

當時火勢來得又急又快，許多住戶的重要物品全都沒來得及拿，受災戶有的被安置在全港各處空屋，有的自行依親，生活幾乎都還是一片混亂，一對黃姓夫妻檔，他們才買房住在這5年，新裝修的房子全毀。

廣告 廣告

黃姓夫妻：「（妻子）他的朋友打電話給他說，已經燒起來了隔壁的樓，只帶基本的東西跟小孩、小狗就走了，現在安排都很混亂。」

逃出火場，接踵而來的就是生活問題，不只物品全沒了，更心痛的是，好鄰居們恐怕也因為大火回不來了。

宏福苑受災住戶：「我跟先生都逃出來，人都平安，但什麼都沒了，家沒有了，未來怎麼辦不知道，走一步算一步。」

宏福苑受災住戶：「鄰居還有失聯的，有些沒了，有些好朋友沒了，還有找到人嗎？沒找到，應該找不到，我打電話都沒接啊。」

這位老婆婆，連好鄰居們的消息都不敢去打探，就怕一再證實真的再也無法相見，自己會傷心過度。

另外也仍然有眾多失聯者未被尋獲，現場可見，有人張貼尋找小朋友、尋找親人的單子，而倖存的受災戶難掩哀傷情緒，一邊靠著物資站的便當溫飽，一邊忙著處理後續各種事項，在他們眼中，還難以看見生活恢復平靜的模樣。

更多東森新聞報導

宏福苑「歷史性大火」究責 是否棄用傳統竹棚引爭論

香港大火／降半旗三天悼念罹難者 港府慎防民怨累積

「香港人加油！」宏福苑現場堆滿鮮花 悼念死者

