獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇
屏東潮州一名周先生到萊爾富去拿咖啡，因為優惠過期，店員要他補21元，周先生說有自備環保杯，可以扣5元，店員說因為優惠過了不能扣環保杯，讓周先生不滿和對方爭論。周先生後來被店員控告恐嚇和公然侮辱，讓他很錯愕，而環保局則說，自備環保杯沒有扣5元，最高可開罰6000元。
屏東潮州這間連鎖超商的店員，邊哭邉向員警報案，要對顧客提告。被告的是這名周先生，接到警方通知去筆錄時，真的是很無奈，他因為優惠買了99杯美式咖啡，期限內未喝完，店員說一杯要補21元，他說環保杯可扣5元，店員說優惠過期不可扣，雙方發生口角。
被告周先生：「她堅持說這不能退，而且說今天你沒有補21元，就不能拿咖啡，說話很不客氣。我被她激到，所以我說話比較大聲，但是我不知道她去報警。」
而周先生再去連鎖超商，其他家門市即使優惠過期，拿環保杯也可以扣5元。周先生vs.其他門市店員：「所以杯子有退錢嗎，（都有退）。」
屏東縣環保局廢棄物管理科長伍展霈：「自備非一次性飲料杯的話，需要提供至少5塊錢以上的優惠，那如果違反以上規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰。」
《EBC東森新聞》向超商總公司求證，公司回應，顧客自備環保杯，即可享有5元折扣，針對消費者反應問題，目前正查證中。環保局則指，自備環保杯，超商卻沒有優惠，依法可裁處1200到6000元。超商店員誤解法令有疏失，顧客理論時也要理性，才能避免糾紛。
更多東森新聞報導
全球居冠！1物品成台灣生活必需品 使用率高達76％
獨家／實測！「免吸管」珍奶環保杯售近千元「挨轟」智商稅
看了頭皮發麻！網購知名環保杯 開箱驚見「螞蟻大軍」
其他人也在看
影／育仁幼兒園歡慶40週年校慶 重返母校尋找時光記憶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉育仁幼兒園於今（22）日舉辦「育仁40週年校慶」活動，盛邀歷屆互傳媒 ・ 1 天前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
盧秀燕到場祝賀、台中外埔區馬鳴國小歡慶60週年
【記者陳世長台中報導】台中市外埔區馬鳴國小(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧市長表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她...自立晚報 ・ 1 天前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 持續打造優質學習環境
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政二十二日出席「龍潭高原國小一百一十週年校慶園遊會…中華日報 ・ 1 天前
吸毒過量？失控男鐵棍襲3路人 老夫妻頭破血流｜#鏡新聞
新北三重今天(11/22)上午爆發「隨機攻擊案」，這一名45歲顏姓男子，居然手拿鐵棍亂揮，打到一對老夫婦「當場血流如注」，另外一名女騎士同樣被鎖定攻擊；警方到場在嫌犯機車後座，找到安非他命。鏡新聞 ・ 1 天前
臍橙節活動開始前就賣光 成功農會：颱風影響量少價高
成功農會今日上午11時舉行「臍橙節」活動，評比各農民臍橙，現場也販賣與烹飪創意料理供民眾品嚐，但今年由於颱風影響，剩下的臍橙已然不多，9、10時農民才剛擺攤就有大批民眾排隊搶購，活動開始時已剩下次級果，甚至有許多還是品項差到農民不想對外販售，留在現場包裝好的A級果皆是參賽作品，農會表示，量實在太少，自由時報 ・ 1 天前
烏樹林風災廢棄物暫置區火警獲控制 南市長黃偉哲視察要求持續監測空品與防內部悶燒
後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區21日晚間發生火警，臺南市消防隊獲報後即趕往現場灌救，環保局也第一時間啟動應變措施，調派機具趕赴現場協助消防局滅火作業，讓火勢在最快時間獲得控制，同時派遣移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，提醒民眾做好防護措施；市長黃偉哲22日上午前往視察，感謝消防及環保人員於最短時間內就控制住火勢延燒，也提及後續將著重防止堆置物內部悶燒擴散。市議員王宣貿、李宗翰也到場關心。黃偉哲市長感謝消防局第一大隊、義消及環保局全力投入，於最短時間內控制住火勢；目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷延燒，以降低風險。環保局長許仁澤及副局長陳幸芬指出，丹娜絲風災後產生大量的廢棄物， ...台灣新生報 ・ 1 天前
首座國家檔案館坐落林口 開館引人潮朝聖"國家記憶庫"
財經中心/陳致帆、胡崇恩 新北報導首座國家檔案館正式在林口開館，啟動儀式一亮相，現場人潮湧入。從乒乓球闖關、檔案小教室到文創市集，開館嘉年華熱鬧登場，也讓民眾第一次近距離走進「國家記憶庫」。主持人：「321請啟動。」插入卡片，進行啟動儀式，國家檔案館正式開館，吉祥物「阿凱將」也現身和粉絲互動。乒乓球滾過國家檔案的層層關卡，一路過關斬將，還有檔案分類等闖關遊戲。另一邊文創市集、檔案小教室，開館嘉年華熱鬧登場，吸引大批民眾到場。民眾：「還蠻好玩的還蠻有趣的，得到這個小袋子很開心。」民眾：「每天也都出來啦，每天都出來這邊走蠻不錯的，林口現在有這樣發展越來越好。」民眾：「（好玩嗎）好玩，（有認識一些小檔案了嗎）有，功課會有小檔案遊戲也會存檔案。」現場民眾眾多紛紛拍照打卡。(圖/民視新聞)檔案管理局局長林秋燕：「其實同時也是檔案管理局，要邁向25歲的日子，所以我們特別選在週六，然後又是檔案局將滿25歲的日子，我們希望帶動更多人來到這裡，因為它等於是一個具有歷史，意義重大的一個里程碑。」現場滿是人隆，民眾一一拍照打卡，每年11月是檔案月，首座國家檔案館在林口開幕，館內除了檔案保存、修復還有閱覽中心和兒童體驗室，讓民眾輕鬆走進歷史。檔案管理局局長林秋燕：「那這裡我們結合了，非常多新興的科技，甚至我們跟學校的教學，跟學校的課程去結合，我們希望讓大家可以來，參與回到檔案的這個內涵。」吉祥物「阿凱將」舉辦見面會。(圖/民視新聞)公共建設以及重要政策的足跡，都在這裡被完整保存，國家檔案館成為跨世代共同記憶的基地，打造全民的檔案館。原文出處：首座國家檔案館坐落林口！開館引大批人潮朝聖「國家記憶庫」 更多民視新聞報導普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬驚心動魄56小時 宛如007諜報劇翻版 蕭美琴登上歐洲議會 解鎖比利時內幕輝達撒10億在台設子公司 經濟部核准通過民視影音 ・ 23 小時前
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 1 天前
攔查騎乘不穩重機 中和警快篩查獲毒駕通緝犯
【民眾新聞葉柏成新北報導】中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中昨〈21〉日下午在成功路一帶執行交通稽查勤 […]民眾日報 ・ 23 小時前
28點和平計畫震驚烏克蘭！澤倫斯基內憂外患
[NOWnews今日新聞]美國與俄羅斯針對結束俄烏戰爭，草擬了一份「28點計畫」，內容明確提到烏克蘭不可加入北約（NATO）；須承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
唾液快篩揪毒駕首日 全台抓18人
記者孫曜樟∕台北報導 內政部警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕新制於二十日正式上…中華日報 ・ 23 小時前
馨生市集新竹登場 匯聚40商家
一一四年度馨生市集自十一月廿日起至廿三日於新竹BigCity遠東巨城購物中心六樓特賣場盛大舉行。今年有來自全國各地近四十家馨生商家及財團法人犯罪被害人保護協會「安薪專案」技職訓練成果展售攤位共同參與。市集內容豐富多樣，從生活用品、手作飾品、皮件、點心到咖啡茶飲一應俱全，現場更設有「超值回饋」、「集點換好禮」、「親子同樂」及「打卡送愛心」活動，讓民眾購物之餘也能收穫滿滿驚喜。法務部徐錫祥政務次長於開幕儀式致詞指出，法務部為實踐「國家希望工程」目標與推動「溫暖有感的柔性司法」政策，積極指導犯保協會協助馨生家庭從研製商品、建立品牌到拓展行銷通路，提供全方位輔導服務。邁入第十二年的馨生市集，不僅見證馨生商家從逆境走向自立的歷程，也展現司法關懷與社會支持交織出的多元共融精神。今年市 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人EBC東森新聞 ・ 23 小時前
康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」
已故前總統李登輝1995年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中共強烈反彈，更引發1996...聯合新聞網 ・ 14 小時前
院版財劃法 25日朝野首波攻防
行政院版《財政收支劃分法》修正草案亮相後，在野態度備受關注。民進黨團書記長陳培瑜22日呼籲藍白理性討論外，並透露立法院長韓國瑜21日曾找藍委賴士葆、林思銘與政院官員交換意見。賴士葆表示，政院承諾25日會把各縣市試算表送往立院，等看到試算後，國民黨團再決定是否繼續審查；民眾黨團則直接表態，將退回政院版草案。中時新聞網 ・ 17 小時前
100隻狗葬身火海！日本犬舍火災4小時才滅
[NOWnews今日新聞]日本大分縣18日才發生大規模火災，超過170棟建築慘遭祝融，隔壁的熊本縣20日也發生火警，一棟住宅發生大火，火勢延燒到附近山林，造成住宅及兩間犬舍被全數燒毀，約100隻狗狗葬...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣副縣長邱俐俐今(22)日下午至國立聯合大學參加該校「AI 教室啟用記互傳媒 ・ 22 小時前
企排》許菀芸雲林主場「回家」 率高雄台電復仇鯨華
高雄台電今天在雲林縣立體育館登場的企業排球聯賽21年例行賽，以25：18、25：14、18：25、25：21擊敗台北鯨華，回家比賽的主將許菀芸也沒有漏氣。企業排球聯賽21年第4周賽事移師雲林縣立體育館，對台電主攻手許菀芸而言，這裡不只是戰場，更像是「家」。台電今日面對強敵台北鯨華，許菀芸在熟悉的土地自由時報 ・ 1 天前
曾敬驊二次入圍即摘金奪男配！陳雪甄苦等17年終奪最佳女配
金馬獎最佳男女配角獎項揭曉，曾敬驊以《我家的事》中飾演的活潑細膩弟弟角色，第二次入圍即勇奪最佳男配角，上台時激動落淚，感謝劇組如家人般的支持。而陳雪甄則憑藉《人生海海》中飾演馬來西亞華人的精湛演技，在苦等17年後終於奪得最佳女配角殊榮，她感性地將獎項獻給所有在電影中擔任配角的演員們，肯定他們在暗處支撐創造電影細節的貢獻。這兩位演員的真摯情感和精彩表現，為金馬獎典禮增添了動人亮點。TVBS新聞網 ・ 22 小時前