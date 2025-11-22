獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇

屏東潮州一名周先生到萊爾富去拿咖啡說有自備環保杯可以扣5元，店員說因為優惠過了不能扣環保杯，讓周先生不滿和對方爭論。（圖／東森新聞）





屏東潮州一名周先生到萊爾富去拿咖啡，因為優惠過期，店員要他補21元，周先生說有自備環保杯，可以扣5元，店員說因為優惠過了不能扣環保杯，讓周先生不滿和對方爭論。周先生後來被店員控告恐嚇和公然侮辱，讓他很錯愕，而環保局則說，自備環保杯沒有扣5元，最高可開罰6000元。

屏東潮州這間連鎖超商的店員，邊哭邉向員警報案，要對顧客提告。被告的是這名周先生，接到警方通知去筆錄時，真的是很無奈，他因為優惠買了99杯美式咖啡，期限內未喝完，店員說一杯要補21元，他說環保杯可扣5元，店員說優惠過期不可扣，雙方發生口角。

被告周先生：「她堅持說這不能退，而且說今天你沒有補21元，就不能拿咖啡，說話很不客氣。我被她激到，所以我說話比較大聲，但是我不知道她去報警。」

而周先生再去連鎖超商，其他家門市即使優惠過期，拿環保杯也可以扣5元。周先生vs.其他門市店員：「所以杯子有退錢嗎，（都有退）。」

屏東縣環保局廢棄物管理科長伍展霈：「自備非一次性飲料杯的話，需要提供至少5塊錢以上的優惠，那如果違反以上規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰。」

《EBC東森新聞》向超商總公司求證，公司回應，顧客自備環保杯，即可享有5元折扣，針對消費者反應問題，目前正查證中。環保局則指，自備環保杯，超商卻沒有優惠，依法可裁處1200到6000元。超商店員誤解法令有疏失，顧客理論時也要理性，才能避免糾紛。

