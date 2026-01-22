獨家／用「小米摺疊機」半年螢幕碎！怒控保固係假

李小姐怒控買了小米的旗艦摺疊機，但用了約半年，手機掀蓋就卡卡的。（圖／東森新聞）





消費者李小姐怒控，去年花了將近25000元買了小米的旗艦摺疊機，但用了約半年，手機掀蓋就卡卡的，再過沒幾天，螢幕就碎裂無法用。消費者指控，明明保固期有2年，業者卻說這是「人為」造成，不在保固範圍內，讓她無法接受。小米則強調，正在積極釐清中。

消費者李小姐：「前面半年都沒問題，結果過了半年，它（手機）就開始卡卡的之後，就不好開了，我又要再開的時候，它（螢幕）就整個從這邊裂開。」

拿起紫色的摺疊手機，只見轉軸處的螢幕凸起碎裂，整片面板更是一黑一白，根本無法使用。李小姐怒控，去年6月在小米的直營門市，花了將近25000元，買了這一支旗艦摺疊機，但只用了半年的時間，手機轉軸就開始卡卡，本來想說沒事繼續使用，螢幕卻直接罷工。李小姐指控，明明保固期有2年，回到小米門市後卻被甩鍋。

消費者李小姐：「他（店員）連看都不看，他就說喔沒關係，我先看你那個狀況，喔你這個是人為的喔，我們沒有要維修摺疊螢幕。我不人為打開，難道它會自動打開嗎。」

李小姐不滿，向小米客訴之後，對方仍然堅持這不在保固範圍內，得自費10000元維修，讓她無法接受。其他3C專家就透露，其實小米這款手機先前也曾發生過災情。

3C專家至尊寶：「消費者全新的機子未拆封，一打開的時候中間就漏液，一個大漏液很像墨汁滴在上面的感覺，客人也是看我，我也看客人。」

但為何正常使用下，手機螢幕會故障？3C專家分析，摺疊機的轉軸處本來就比較脆弱，如果發現翻蓋不順，就得十分留意，可能是灰塵、頭髮卡住了轉軸。

3C專家歐哥：「硬扳可能導致它的那一面玻璃，可能有點碎掉，或是有點壓到，不要一直摺啦（手機），你可能偶爾也是可以讓它立起來，因為摺久了，其實難免都會有受損。」

對此，小米則回覆正在積極調查中；3C專家也說，摺疊機的螢幕特別薄，因此價格比起一般的還要貴上一倍，更別說更換時，螢幕得對準轉軸處，難度非常大。摺疊機究竟為何故障，仍待雙方進一步釐清。

