獨家／田徑選手以「蛙跳」練爆發力！一次跳2百下易受傷

蛙跳訓練和學鴨子走路，到底對人體有沒有影響？健身教練表示，蛙跳是為了訓練人體爆發力，但訓練者落地時的緩衝能力，還有關節活動度很重要，骨科醫生則說，這兩種動作對人體的膝關節跟踝關節壓力較大，要是過度訓練，很有可能對肌肉纖維造成影響，甚至引發橫紋肌溶解症。

台東國中校園操場上，田徑隊學生輪流往前跳好幾下，快速穿越好幾個跑道，再把身子蹲低，學鴨子走一段距離，來回好幾次，都是訓練日常，不論國中小的學生都常用蛙跳和鴨子走，來訓練雙腿的彈跳力量。

臺東大學附設實小田徑教練范永奕：「青蛙跳有很多種，比如說我們在功能性訓練上，有所謂的要訓練反應，肌力反應的，就是落地之後要跳起來。」

田徑教練表示，學生的專長是跳高或跳遠，必須適度的青蛙跳訓練，依照課表循序漸進，讓學生的高度和遠度有進步，但強調過度訓練肯定是不行。

臺東大學附設實小田徑教練范永奕：「一次200下300下，那就不合理啊。」

健身教練也示範蛙跳重點，就是得邁開步伐大力往前跳，又高又遠很快就抵達終點。

健身教練黃政御：「往下跳的時候，為了更像一隻青蛙，也為了讓我們的髖關節更舒適，所以我們的膝蓋，最好可以往外打開。」

健身教練表示，青蛙跳主要訓練，人體爆發力，跟刺激運動表現，不過訓練者關節的活動度，以及落地的緩衝能力，是否充足，要是缺少其中一樣都不能練，尤其2018年有女童跟同學一起蛙跳10幾圈，隔天又去爬山健行，回家肌肉痠痛到無法行動，送醫才發現確診橫紋肌溶解症，差點就急性腎衰竭。

亞東醫院骨科部主治醫師鄭守恩：「蹲距走路的方式，對於膝關節跟踝關節，的壓力會比較大，相對的膝關節踝關節，彎曲幅度也比較大，所以在大部份壓力會集中在這兩個關節上。」

青蛙跳包含大量跳躍與深蹲，落地時肌肉會離心收縮吸收衝擊，對肌纖維造成微小損傷，短時間高強度，也會導致肌細胞膜受損崩解，任何訓練都拿捏得當，才不會造成危險。

