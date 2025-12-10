獨家／申請移電箱滿1年「沒進度」 安置戶怒：台電、桃市府互推責

土地前有台電變電箱設備，導致建案建照無法核發。（圖／東森新聞）





我們持續追蹤，航空城拆遷戶的安置，像受影響的其中一名安置戶，原定要蓋3棟民宅，但土地前有台電變電箱設備，導致建案建照無法核發，已經停擺1年，地主不滿2022年底選完安置街廓土地，隔一年台電就設置配電設備，橫向聯繫根本有問題，填寫政府的遷移申請表也沒改善，認為台電跟桃園政府還有航空城都在互推皮球。

桃園航空城宣傳片：「桃園航空城將帶動桃園起飛，打開你對未來生活的美好期待。」

桃園航空城工程宣傳影片，食衣住行機能完整介紹，讓安置戶迫不急待想入住，如今安置戶重建家園路漫長。

安置戶原定要在這興建三棟透天民宅，其中車庫出入口都面向比較寬敞的馬路邊，但第二跟第三棟的出入口都因為路口的路燈，還有台電變電箱，跟電信公司的交接箱基座擋住，導致建照無法核發。

時間倒推，安置戶2022年，選擇「街廓土地」，當時圖表上沒表示周邊設施，2024年跟政府人員到安置土地「鑑界」，卻發現有台電變電箱，影響車道出入，填寫「路燈、配電場所」遷移申請表，狀況沒有改善。



讓安置戶不滿的是前腳才剛選完土地，後腳隔了一年2023，台電設置配電設備，影響安置戶的建案設計。明明同一個新興開發區，台電桃園政府航空城似乎都在各忙各的。

航空城安置戶李小姐：「你居然各個單位推卸責任，推卸了一年到現在還是沒有處理。」

安置戶李小姐控訴，變電箱擋住車庫出入口，原定蓋3棟民宅建案停擺，向相關單位反映竟然還被要求不要蓋3棟，改成2棟就沒有這個問題。

航空城安置戶李小姐：「我們這塊地，是跟其他土地一樣，我們付出相同的權值，那為什麼別塊土地，他前面沒有這個障礙物擋到的情形，我們選到這塊土地也沒有少給錢，為什麼我們的設計要被你受限。」

台電回應跟航工處跟地政局，已經接獲陳情處理中，將配合市府指示，辦理會勘等事宜。

安置戶遷移居住地奉獻國家，新建家園路土地問題不斷，只盼政府盡快解決問題，讓安置戶們回到安穩的生活空間。

