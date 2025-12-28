獨家／男友的前任控踹門噴殺蟲劑 蛋糕師駁：只撕通知書

高雄有一名蛋糕師（左），被控撕毀鄰居朱小姐（右）的郵務通知書，還去踹門跟往門縫噴殺蟲劑。（圖／東森新聞）





高雄有一名蛋糕師，被控撕毀鄰居朱小姐的郵務通知書，還去踹門跟往門縫噴殺蟲劑，蛋糕師說確實有撕郵務通知書，否認踹門和噴殺蟲劑，雙方從一年多前就結怨，朱小姐的前男友，是蛋糕師的現任男友，加上朱小姐經常在網路上留言討論對方，蛋糕師認為朱小姐會批評留言，是因為覺得她搶了她的男友，受不了對方的舉動才會撕毀通知書，現在雙方都提告。

員警來到租屋處，地上都是被撕毀的郵件送達通知書，朱小姐氣炸要領郵件的通知書被撕毀，指控就是住在樓上的蛋糕師所為。

撕毀郵件通知書蛋糕師vs.員警：「（門沒有），沒關係，這你的陳述，這你的陳述，（沒有關沒有關。）」

不只撕通知書，朱小姐說還被踹門，殺蟲劑往家裡門縫噴。控郵件通知書遭撕毀租客朱小姐：「她踹第二下的時候，門鎖有打開，我趕快衝過去鎖門，門縫就被噴大量的殺蟲劑，立刻跟房仲確認說，目前的話住戶只有我們兩個對不對，房仲說對。」

撕毀郵件通知書蛋糕師：「蹭我店家的流量，所以我真的是受不了了，所以我一氣之下，就是有做出這樣不理智的決定，我真的深感抱歉，殺蟲劑是你噴的，還有去踹門我沒有做這些行為。」

雙方是上下樓租客關係，朱小姐的前男友，還是蛋糕師現任男友，朱小姐很常看到網路上，討論蛋糕師的發文，都會在底下留言，引發朱小姐不滿，認為惡意攻擊，這次因為撕毀郵件通知書，又在網路上引發戰火，還扯出蛋糕師一年多前，在另一個租屋處，因為情緒失控朋友報警後，蛋糕師當眾下跪。

撕毀郵件通知書蛋糕師：「我在這發誓，跪你們了，可不可以相信我，讓我拿一根菸，我抽根菸而已。」

蛋糕師說，當時只是員警執意要她到派出所休息，她才會要求拿東西再離開，扯出一年前的事情，蛋糕師也不滿，反控對方找了黑衣男子來問她話。

撕毀郵件通知書蛋糕師：「下樓剛好看到她帶著兩位，很有禮貌的大哥，來詢問我們此事件，她一定是覺得，內心不是很是滋味，但我們這一年來，真的不想跟她有任何的交集。」

控郵件通知書遭撕毀租客朱小姐：「發文者也不是我，我只是去留言，提告毀損傷害跟恐嚇的部分，開庭時申請測謊。」

不滿網路留言，撕毀郵務通知書，朱小姐提告，蛋糕師也告妨害名譽，雙方避免再見面尷尬，各自打算搬離現在的租屋處。