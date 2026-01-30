獨家／男喝7天「貢丸湯」竟尿毒症？醫揭「驚人真相」：1器官早壞了

記者施春美／台北報導

中國浙江省一名40歲痛風患者，連續一週喝貢丸湯，感到膝蓋劇烈疼痛就醫，確診為尿毒症晚期。台灣醫師柳朋馳表示，該名患者應該是原本腎功能就很差，因膝蓋劇痛而就醫、確診尿毒症，與連喝7天貢丸湯的關聯不大。

根據陸媒報導，當地醫師指出，上述男子本身為多年痛風患者，並合併有高血壓與糖尿病，尿酸控制不佳。當地醫師稱，貢丸湯這類濃肉湯是經長時間燉煮後，普林（Purine）濃度往往比原始食材高出數倍，容易誘發痛風，並加重腎臟負擔。

廣告 廣告

連喝7天貢丸湯竟會重創腎功能、導致尿毒症？此一訊息讓人相當驚恐。對此，台灣新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳接受《三立新聞網》採訪時表示，人若膝蓋疼痛，確實與高尿酸有關，但突然尿毒症是因患者的腎臟原本就很差了，當次被診斷為尿毒症只是剛好而已，與貢丸是否為高普林食物，應該無關。」

柳朋馳並表示，男子長期高尿酸很可能會造成高尿酸腎損傷，但這屬於慢性且長期過程，而非一、二週飲食就會造成尿毒症。他表示，若該貢丸含有肝腎毒性的添加物，確實合併為急性腎損傷而出現尿毒症，「但這種情況微乎其微！」該男子突然尿毒症，應該與其長期腎損傷有關。

柳朋馳提醒，長期高尿酸也會傷害心血管功能與腎功能，因此高尿酸族群要特別小心，可大致分3類方式：

1. 若常出現痛風症狀，尿酸值在7以上，應服用降尿酸藥物。

2. 若未曾痛風發作，但為心血管的高風險族群，尿酸值超過9，也需要降尿酸藥物的介入。

3. 若未曾痛風發作，也非心血管的高風險族群，尿酸值若超過10，才需要降尿酸藥物介入。

更多三立新聞網報導

運動能防失智！研究曝「最佳時長」：太久、太累都不健康

台北101改名「台灣101」？董座賈永婕：沒必要！它就在台灣

「這水果」全面改善健康！研究：護心血管、大腦、腸道 短期吃就有效

她遭休旅車輾入車底！全身「柔腸寸斷」 救活後出現「1後遺症」

