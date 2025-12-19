獨家／男在馬路溜滑板拒檢 竟「扯斷」警用防彈背心

一名男子違規在馬路上溜滑板，不肯配合員警攔查。（圖／東森新聞）





北市一名男子日前違規在馬路上溜滑板，遭員警攔查時，他卻不肯配合，先坐在地上，用腿夾住警方的腳，又伸手扯斷防彈背心，過程中還害員警受傷，從原本違規只要挨罰500元，到最後被依妨害公務罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬。

巡邏到一半，發現有人大喇喇違規。立刻揮手示意，要求男子配合攔查。

警方：「拿出身分證，我已經跟你講法條了。」

耐著性子好好解釋，男子不但不肯聽，還一屁股坐在地上耍賴，甚至用兩條腿夾住員警的腳。

廣告 廣告

警方：「先生，我先放開，你不要夾住我的腳。」

不只出腳控制警方行動，滑板男更伸出手死命抓著防彈背心，啪的一聲，外襯被扯到斷掉。原本只是交通違規，他這麼一鬧，演變成妨害公務，當場被帶回警局。

重回現場，在台北市中正區的這一處交叉路口，可以看到平常車流量就不小之外，根據道交法規定，民眾也不能夠在馬路上溜滑板，這一回這名男子自己違規在先，卻拒檢還傷警。

員警在過程中，被弄到雙手被擦挫傷。連姓男子則辯稱，當時警方想對我「大外割」，我怕臉朝地，才會用手抓住東西，只是抓住防彈衣，沒有要故意攻擊員警身體。

最後被依妨害公務，判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬。

玩滑板要注意，必須慎選場地，以北市來說，新生高架橋下、內湖極限公園、中山堂都是政府公告的合法區域。如果貪圖方便，在馬路或是人行道溜都有可能挨罰500元。

警方：「你把我衣服拉壞了。」

從本來罰500元到滑個滑板滑出前科，得繳18萬才能有自由身，這結果恐怕自己也很懊悔。

更多東森新聞報導

北車捷運爆煙霧彈攻擊 民眾驚逃！蔣萬安說重話：絕不寬貸

快訊／北車恐怖攻擊 目擊者：嫌犯邊走邊丟多個煙霧彈

快訊／北車捷運重大公安 1人遭「利器戳背」命危搶救中

