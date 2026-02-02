獨家／男夾泡泡瑪特卡洞口「撞機台」取物算竊盜

男子先用手拍了拍玻璃門，下一秒走到機檯旁，一連撞了八回合。 （圖／東森新聞）





北市一名男子到天母的娃娃機店，想要夾取泡泡瑪特公仔，他卻認為業者把出貨口縮小，導致公仔卡住掉不下來，他竟然用身體猛撞機台。雖然順利拿到商品，卻被依竊盜罪判處拘役25天，可易科罰金，緩刑2年。《EBC東森新聞》實際回到現場，場主說，每一台機台都有貼上公告，請消費者不要拍打、撞擊，一方面擔心生財工具毀損，更擔心顧客因此受傷。

男子鎖定目標，投完幣按下按鈕，但是不管怎麼夾，商品依然無動於衷。他先用手拍了拍玻璃門，下一秒走到機檯旁，1下、2下、3下、4下，一連撞了8回合，公仔這才掉下來。眼尖發現有其他人經過，他還裝作若無其事繼續夾。

日前一名男子到娃娃機店，看上了一款泡泡瑪特公仔，但是他不遵循正常的抓取方式，而是選擇用身體撞機台，以為這樣子一來得手公仔就不會被發現，但是都被監視器給拍了下來。

陳姓嫌犯一開始否認犯案，供稱當時有投錢，並把想夾的物品夾到洞口上，卻發現業者違規把洞口縮小，導致物品卡在出貨口沒有掉出來，才會搖晃機台。法官認為這樣的行為已經逾越選物販賣機通常遊玩方式，因此不採信，最後依竊盜罪判處他拘役25天可易科罰金，緩刑2年。

當事娃娃機場主蔡先生：「洞口都正常這樣子，我們每一台娃娃機都有貼這種請勿拍打、撞機台的公告，他可能夾不到，才會用撞的方式。」

雖然娃娃機內部洞口、尺寸、隔板高度和夾取率沒有明確規範，但是按照經濟部公告明訂，機台不得擅自加裝障礙物、隔板與彈跳裝置等等。如果違規被查獲，最高會挨罰6萬元。

當事娃娃機場主蔡先生：「其實滿多客人都是這樣，但是希望不要啦，因為台子壞掉，到時候業者跟他們求償，他們也很麻煩。如果真的很喜歡的話啦，有投到保夾金額，或是跟我們常常有互動，常客的話跟我們講一下，我們大部分都會送他。」

無論有多喜歡公仔，都不應該使出奧步，否則背上前科，這下實在虧大了。

