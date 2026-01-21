獨家／男子報案「我爸被殺」！大批警爬窗、搜屋 才知被騙了

情急之下員警破門、破窗入內搜索。（圖／東森新聞）





新北樹林員警獲報有重大凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，因為找不到屋主沒有鑰匙，再加上報案人堅持有命案，情急之下員警破門、破窗入內搜索，但卻發現是空屋，連家具都沒有。經過確認他的爸爸平安無事，住在基隆，警方當場依誣告罪將謊報的報案人逮捕。

員警：「小心小心，慢慢來。」

員警爬上遮雨棚，站在2樓的鐵窗上，畫面怵目驚心，只見員警小心翼翼破壞鐵窗爬入屋內，員警這麼冒險，就是因為獲報有殺人案，當時氣氛緊張。同一時間，大批刑警、鑑識小組也走樓梯進入屋內，一間一間地毯式搜索。

廣告 廣告

員警：「這裡就沒住人。」

大家看來看去，屋內空空蕩蕩，連家具都沒有，但在破門之前，報案人可不是這樣說的。

員警vs.謊報男子：「假設你亂報的話，到時候人家會跟你求償，你爸爸的問題，我破門你會賠償喔。」

堅持有重大凶殺案，爸爸被殺了，警消人員都出動，最後證實純屬謊報。事發就在新北樹林區的這條小巷弄內，男子報案稱父親住他樓下被殺害，但是父親根本不住在這，房子也是別人的。

附近民眾：「他從樓上下來啊，說他有聽到房屋裡面有人在哭，他爸爸在裡面啊，結果那間是空的房屋。他爸爸好像住基隆吧，他常常有人要殺他，你幫我報警怎麼樣。」

當下員警跨區查證，發現他75歲的父親不住在樹林區，平時與女兒同住，還請基隆轄區派出所員警幫忙，經過確認他的爸爸平安無事。但看看被破門的空屋，門上破了洞，鐵窗也被破壞，只是因為謊報，屋主肯定傻眼。

鄰居：「那間（屋主）他不喜歡租人家，好像空在那5、6年，那天早上屋主還來跟我借樓梯，說要刷油漆，發生後有人知道他的電話，才聯絡他過來。」

儘管是烏龍一場，但警方認定45歲朱姓報案人嚴重耗費警察及行政資源，涉犯未指定犯人誣告罪，一通謊報，最後讓自己被送辦。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

「新竹最大夜市」重啟2年突傳熄燈！土地13.3億賣掉了

才重啟2年 新竹樹林頭觀光夜市驚傳將熄燈

新／上班注意！台鐵樹林站區間車故障 列車延誤

