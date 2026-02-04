獨家／男子玩期貨投資失利 想不開跨坐天橋欄杆

警消人員費了一番功夫才將男子拉上來。（圖／東森新聞）





台北市有一名男子因為玩期貨投資失利，一時想不開，竟然跑到台北車站旁的天橋上，跨坐在欄杆上，警方接獲通報，費了好大一番功夫，才把他拉下來，由於他的情緒激動，警方只好將他強制送醫。

一名穿著白襯衫的男子就懸空掛在天橋欄杆上，消防人員和熱心民眾七手八腳拉著他，天橋下車水馬龍，跌下去可不得了，就擔心他發生意外，眾人費了好大一番功夫，才將男子給拉上來。

抗議男子：「我要抗議。」

男子情緒激動，拿著抗議文件，本來平靜的心，突然又抓狂，男子再度衝向欄杆，讓警消人員嚇了一跳。這次男子更激動，死也不肯下來，消防人員只好冒險，像蜘蛛人一般，爬出欄杆之外，然後從後面把男子頂上去。根據了解，這名男子是轄區頭痛人物，到處抗議陳情。

抗議男子（2022／7）：「7月20號龍山寺，台北市警察同仁，執法的方式是否適法。」

3年多前台北市長選舉，男子就曾經在陳時中的面前抗議過，這一次是因為玩期貨投資失利，一時想不開，才會跑到台北車站旁邊的天橋上，跨坐在欄杆上，由於男子情緒持續不穩定，而且已經做出2次危險動作，警方不敢大意，只好將男子強制送醫。

