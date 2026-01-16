獨家／男子與妻餐酒館內慶生 擦撞陌生客竟遭設局砍

新北樹林一名男子，生日當天被3人圍毆。（圖／東森新聞）





新北樹林一名男子和老婆去餐酒館慶生，與其他桌的客人不慎在廁所外碰撞，對方的哥哥幫忙緩解，事後大家還一起喝酒聊天，以為沒事了。結果回家後，凌晨5點多對方又打電話來，說要和解約他再喝一杯，結果赴約卻是被對方3人圍毆，還被持刀恐嚇，最後他昏倒在路邊，頭部撕裂傷，連牙齒都斷了。警方介入調查，全案朝殺人未遂罪偵辦。

被害人被打倒在地上滾，努力爬起身，又被出腳猛踹，跑到鞋子都掉了，對方的朋友還扛著三角錐來加入戰局，出手毆打。全程3打1，打完就搭計程車落跑，警消人員到場，只剩被害人自己倒在路邊。

廣告 廣告

朱姓被害人：「我被追，我就跑，好像被東西丟到，我就跌倒，人就圍上來開始打，然後打到後面，我在水溝蓋上面昏倒。」

雙方並不認識，只是當晚都在新北樹林區同一間餐酒館吃飯。被害人還原經過，11日他生日，10日深夜他跟老婆一起慶生，在店內走路不慎與對方碰到。

朱姓被害人：「從廁所出來的時候，對方有點碰撞到我，後面我就跟他講沒事，今天大家喝酒是開心，後面我就跟他裡面的一個哥哥（聊天），我們就加LINE。」

以為沒事了，大家喝酒聊天還加LINE，最後卻被設局砍。朱姓被害人：「本來我已經離開了，後面是他又打電話給我說，那兩個弟弟說要跟你說對不起，說要再跟我喝一杯，所以我才過去。他拿刀指著我胸口，我就是有稍微抓，第一次沒抓住，他往我肚子刺，他插著我的時候我是抓著，他們圍上來的時候，我不讓刀插著我，所以我是把他的手折，那把刀有斷掉，我一抓住，其他人就圍上來了。」

雙方追逐100多公尺，他被打到頭部撕裂傷，鼻子嘴唇縫了10幾針，連牙齒都斷了。警方火速將涉案的蔡姓男子等3人帶回調查，全案依照殺人未遂罪、聚眾鬥毆和傷害罪偵辦。被害人萬萬沒想到，生日當天竟然會被打到在路邊。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

酒駕夾殺清潔員！鄭傳吉「獲救1句話」激眾怒 險遭家屬圍毆

台中「球棒隊」凌晨5打1圍毆 滅火器男滿頭血躺地

被砍一個月「18假」！8義務役氣到圍毆違規下士 下場出爐

