獨家／男持髒水隨機潑整排機車 住戶起床「臭嘎嘎」

高雄一名男子日前深夜騎機車，大老遠從楠梓跑到岡山，隨機對民宅前的機車潑灑髒水，住戶一早起床生氣又害怕，擔心是挾怨報復找錯人，只能先忍著惡臭清潔，再上警局報案。警方查出原來這名男子不是頭一次犯案，他純粹心情不好隨機下手，讓住戶們真的生氣又無奈。

三更半夜機車騎士手持寶特瓶，對著住家狂撒不明物體。仔細看騎士右手放開油門，伸進置物箱拿瓶子，在別人家門前甩了一下、兩下，頭也不回離開。早上起來住家發現這慘況，銀色機車車尾全是髒水，就連牆壁、地面也被波及。另一台機車更噁，後照鏡、儀表板、腳踏板全都是惡臭不堪的髒水，而且整條巷子幾乎都有機車被波及，讓當地居民生氣又害怕。

受害鄰長：「我以為是我們的貓亂排泄，可是後來發現這個牆壁、摩托車也有。我們當初會害怕，會報案的原因是說，是不是他找錯人了，還是怎麼樣。」

事發地點因為路幅不寬，再加上當地居民都把機車停在馬路外側，因此有人懷疑會不會是會車不順，心生不滿挾怨報復。

20號凌晨這名機車騎士到高雄岡山三民路的某巷弄隨機潑灑髒水。警方找到涉案的29歲歐姓男子，他這個月初也在附近眷村做過一樣的事情，他還是大老遠從楠梓區騎車過來潑灑髒水，對象完全隨機。有住戶受害後提告毀損恐嚇，也有人決定去裝監視器。

受害住戶vs.記者：「就會覺得很煩啊，我媽立馬下單監視器，馬上裝起來了，（不然之前都沒有裝過？）之前都沒有裝過。」

岡山分局壽天所副所長陸孟村：「毀損恐嚇罪偵辦，未達毀損部分，則依廢棄物清理法移請環保局裁處。」

律師陳建烈：「刑事的部分要成立毀損有其難度啦，因為畢竟是髒掉的水，可能要循民事途徑請求損害賠償。」

法律上恐嚇和毀損，律師認為成立機會不大，廢清法只是罰款，就算求償洗車費，也只是幾百元的事。亂潑髒水男子很難得到教訓，但受害民眾卻得蒙受惡臭陰影，這氣還真的不知怎麼消。

