獨家／男控「蘋果i17」換保護膜後故障！ 螢幕狂閃「死當」

消費者C先生怒控，拿剛買的蘋果iPhone 17 pro到手機行想換保護貼，店員擦拭的過程中，螢幕竟然頻頻閃光，接著就陷入黑屏，無法再使用，他只好把手機拿回原廠送修。C先生不滿，螢幕故障後，手機行不願賠償，認為這不是人為損害。其他手機維修行則認為，出現這狀況，可能跟C先生先前摔到手機有關。

客人拿著剛買的iPhone 17 pro到手機行要換保護貼，店員把舊的保護膜撕開擦拭螢幕，但就在這瞬間，手機螢幕突然閃個不停，接著就陷入死當。雙方你看我、我看你，都不知道該怎麼辦。

控手機螢幕壞C先生：「當下心情就是，啊...怎麼會這樣子。我相信很多人在摔到手機後再去貼膜，也應該沒有遇到過這樣子的情形。」

C先生怒控，這一支iPhone 17 pro才剛買一個月，雖然曾經摔過，但也沒想過換個保護貼，螢幕就這樣壞了。拿回家的路上，還一直出現閃光、黑色線條，完全無法使用。

由於手機還在保固期內，C先生只好聽從店員的建議，拿回蘋果原廠送修，但手機資料也因此歸零。C先生不滿，事後想回手機行討個說法，雙方賠償卻始終談不攏。

控手機螢幕壞C先生：「他（手機行）目前就覺得，原廠願意維修，代表原廠間接證明是非人為損害。」

針對這起糾紛，當事手機行只透露持續調解當中。3C專家則分析，手機會出現這個狀況，可能跟之前摔到有關，螢幕或許早就受損了。

3C專家歐哥：「（店員擦拭）壓到螢幕，可能液晶或是什麼，導致它變成螢幕會有線條，或是一些黃屏，或是一些顏色不一樣。」

3C專家也提醒，要救手機裡的資料，可以選擇跟電腦連接備分。以蘋果手機為例，設有「信任機制」，手機端還是會要求認證，螢幕壞了的話，這招就行不通，加上保固期內送修，要求要原廠配件，建議定期備分。如果是安卓手機，就可以先把資料存在電腦裡，或是先換個螢幕。

3C專家歐哥：「或是到維修店跟他說我要救資料，我們維修店都會拿一個螢幕，讓他在現場備份。」

因此建議，不管是什麼品牌，還是定期備份最保險，才不會哪天故障，資料也跟著全毀。

