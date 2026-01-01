獨家／男控：RIMOWA行李箱多處裂！ 等嘸「國泰航空」賠償

RIMOWA行李箱被摔壞，向國泰航空反應卻有去無回。（圖／東森新聞）





有乘客搭乘國泰航空前往澳洲遊玩，發現自己的RIMOWA行李箱被摔壞，外殼出現多處裂痕，原場鑑定無法再修復，他只能花4萬元再買一個新的。乘客怒控，事後向國泰航空反應，對方只說願意賠償，但等了整整一年都沒有再回復，讓他無法接受！對此，國泰航空強調，正在了解當中。

控行李箱損壞乘客莊先生：「裂縫滿大的，其實整個裂過去。」

寶藍色的RIMOWA行李箱傷痕累累，光是外殼就有三處裂痕，甚至有一處長達13公分長，莊先生相當不滿，明明帶著好心情出國度假，怎麼下了飛機，行李箱卻變這樣。

控行李箱損壞乘客莊先生：「心情就很糟糕，因為來來回回，不知道到底要怎麼回來台灣，出國在外，我們其實還有用保護套去做保護，所以基本上，因為我們以前都沒發生過（損壞）。」

莊先生回憶，2024年10月夫妻倆搭乘國泰航空前往澳洲旅遊，領取行李時，發現太太的RIMOWA行李箱外層出現很多裂痕，在當地做了原廠鑑定，確認受損的行李箱無法再修復，擔心遊玩不方便，又花了大約4萬台幣，購買同款行李箱。但後續向國泰航空求償，雙方價格卻始終談不攏。

控行李箱損壞乘客莊先生：「結果國泰航空只願意賠2萬3台幣，所以它後續就是不回應我，等於說其實它說的2萬3，我根本沒有拿到，我們想說一年了，怎麼都還沒有消息。」

莊先生指控，等了一年，國泰航空都沒有積極回復，期間向澳洲的公平交易委員會求助，也沒有下落，他只好在2025年底，向台灣消保會申訴。

控行李箱損壞乘客莊先生：「這個行李箱是爸爸買給我老婆的，等於說親子間的聯繫這樣。」

針對這起糾紛，國泰航空強調正在了解中，新北市消保官也表示，案件進入處理階段，莊先生只希望拿到合理賠償，讓整起事件盡快落幕。

