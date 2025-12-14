獨家／男星悲慟阿嬤猝逝！半夜上廁所跌倒出意外 遺憾來不及見最後一面

記者鄭尹翔／台北報導

曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號的饒舌歌手韓森（Professor H），因饒舌風格直白犀利、情感真實，被樂迷稱為「韓老師」。從鴻海工程師轉戰音樂圈，他將科技業講究精準與效率的精神帶入創作，作品總能一語命中人心。歷經結婚、生子，從「韓老師」成為「韓老爹」，韓森近日推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，其中一首〈美貴〉，成為全專輯情感最沉重、也最私密的一首歌。

《大嘻哈時代》成名的歌手韓森（Professor H）推出首張個人專輯，也即將舉辦演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

〈美貴〉以他已故阿嬤施美貴之名命名。韓森在接受三立新聞網專訪時透露，自己從小幾乎是隔代教養，父母因公務員工作忙碌，常常晚上九、十點才回家，童年大多時間都是由爺爺奶奶照顧，阿嬤對他而言不只是長輩，更像是第二個母親。

然而，這段深厚的情感，卻在2016年前後被突如其來的病痛與意外劃下傷痕。韓森回憶，阿嬤原本只是因為膝蓋半月軟骨退化，需要接受手術改善行動問題，沒想到手術過程中的麻醉與搬運，疑似造成脊椎受傷。阿嬤醒來後不斷喊著「背很痛」，後來另有醫師替阿嬤進行脊椎手術，雖然手術完成，但疼痛始終沒有改善，行動能力也大幅退化，從此無法再站起來行走。長期臥床讓身體迅速衰弱，原本獨立、不喜歡麻煩別人的阿嬤，也逐漸失去自理能力。那段時間，對全家人來說，既心痛又無力，而之後阿嬤因不想吵醒家人，半夜自己起身想上廁所，卻在途中跌倒，意外離世。這場沒有預警的離別，成為韓森心中始終放不下的遺憾，「很多話還來不及說，她就走了。」

創作〈美貴〉的契機，來自一次演出後的情緒潰堤。韓森回憶，有一年在「大港開唱」演出結束後，聽到青蟲的歌曲〈簡幼〉，當場聽到哭出來，腦中突然浮現「我也想寫一首歌給我阿嬤」。他立刻拿出隨身筆記本，一邊哭一邊寫，完全顧不得旁人的眼光，回家後很快完成整首歌，也成為他創作最快、卻最難錄的一首作品，因為錄音時數度哽咽落淚。

韓森坦言，〈美貴〉裡充滿遺憾，但最後一段歌詞他反覆修改許久，因為他想傳達的，不只是失去，而是「把阿嬤給我的愛，再傳給我的孩子」。他希望這首歌能成為一種延續，讓來不及說出口的話，不會就此消失。

首張專輯《你讓我變成大人》由金曲獎得主熊仔與 rgry 擔任製作人，並邀請桃子A1J、王ADEN 參與合作，目前已全面數位發行，實體專輯同步開放預購。韓森也宣布將於2026年1月24日在台南、1月31日在台北舉辦人生首次個人專場巡迴，帶著這些寫給家人、寫給成長與告別的作品，與歌迷面對面分享。

