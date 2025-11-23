獨家／男星目睹摯愛當場心臟麻痺！狂流鼻血癱倒在地 悲慟送醫急救不治

記者鄭尹翔／台北報導

創作歌手LINION接受專訪分享自己的演藝故事。（圖／記者趙于瑩攝影）

音樂創作才子 LINION 近日接受三立新聞網專訪，談到音樂旅程與人生歷練時，首次敞開心房分享自己與愛犬們的深厚羈絆。他透露，自己從小到大一共養過八隻狗，每一隻都陪伴家人超過 16 年，是他生命中最重要的存在。然而，也因為一次次經歷送別，他坦言現在「不敢再養了」。

LINION 回憶，自己第一隻狗是大麥町，後來陸續養了兩隻土狗與多隻陪伴成長的毛孩。他說，從小回到家門口，就一定會被一群狗熱情迎接，如今兩年沒再養狗，回家後的安靜讓他非常不習慣。然而，讓他至今仍心痛難忘的，是其中一隻名叫 Polar 的愛犬離世的瞬間。他描述那天剛從國外返家，Polar 興奮在家裡跑來跑去、與另一隻狗玩耍，突然跑到他腳邊時卻步伐一軟，走了三步就倒下。

「他倒下後鼻子瞬間開始流血，我直接抱著他衝去醫院，醫生電擊搶救，但還是救不回來。」LINION 說，Polar 的離開太突然，沒有老化跡象，檢查後被判定為「心臟麻痺」。讓他更感慨的是，所有狗狗幾乎都會在他從國外回家之後才離開，「好像在等我。」

家中最後一隻離開的是貴賓狗「辛巴」，心臟肥大，一年前在家裡過世。所有愛犬都經過個別火化，爸爸甚至特別留了一塊地，作為牠們永遠的安息處。

LINION 也在音樂中紀錄牠們的存在，如先前專輯中的歌曲〈PUPPY〉與〈GOODBYE〉，都是寫給陪伴他成長的毛孩。他說，希望自己的音樂能像牠們一樣陪伴聽眾，「早上起床、任何時候都能聽，讓心情被溫柔接住。」除了毛孩故事，他也分享最新專輯《HIDEOUT》中歌曲〈自己自己 mi casa su casa〉的創作靈感，源自蘭嶼朋友一句「你自己自己」，讓他決定做一張能讓人放鬆、恢復能量的專輯。

