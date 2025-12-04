獨家／男深夜駕車「衝撞公園」肇逃！民眾晨跑嚇報警

車頭板金凹陷，擋風玻璃破裂。（圖／東森新聞）





新北市永和仁愛公園，上個月底被轎車衝撞。凌晨3時，一輛轎車往公園方向衝，撞毀護欄，停在入口處，駕駛卻丟下車直接離開。一早民眾運動，看到整台車被撞毀，嚇得趕緊報警。警方通知駕駛說明，他供稱是下班太累，恍神釀禍。

他偏偏殺出一條路，仔細看當下整台車往前撞，大力衝撞護欄，車子彈了起來又往前衝才停下。而駕駛呢，只見他下了車，看了看卻兩手一攤，直接離開。

車頭板金凹陷，擋風玻璃破裂，車輪都被撞到歪掉，物品散落留在地上。就這樣躺了一晚上，車子停在公園門口，怎麼會這樣？

重回到現場觀察，還可以看到被撞毀的痕跡，而事發地點就在公園的門口，包括是門口前方的防護欄，當時也被撞斷，現在只能緊急做固定。

上方還有擦撞痕跡，地上也留下煞車痕。事發在新北市永和仁愛公園前，上個月21日凌晨3時多，轎車衝撞公園卻棄車逃逸。警方一早獲報，拖吊排除狀況。駕駛隔了半天通知到案，說是自己下班太累，恍神才會這樣撞，不知道怎麼處理，所以先離開。

目擊民眾：「剛好車子沒有看到，那邊撞，這邊也撞，整個都撞斷，車子停在那邊，整個就碎了一地。」

仁愛公園前方是梯字路口，許多民眾會來運動，一旁還是學校，平時人潮不少。這回駕駛衝撞公園，撞得咪咪帽帽又肇逃，警方舉發開罰最高3千元，吊扣駕照1-3個月。記得別再疲勞駕駛，上路前問問自己，你累了嗎？

