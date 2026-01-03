獨家／男看直播買i16竟收鋁箔紅茶、手寫購物金 告詐欺

手機變成鋁箔包紅茶，還附上一張紙條寫著「祝您有開心的一天」。（圖／東森新聞）





台南一名吳先生前幾天在臉書觀看直播，加入直播主好友後下單，花了3332元表示要相挺直播主，購買iPhone16和金飾。不料收到包裹開箱時，手機竟變成鋁箔包紅茶，還附上一張紙條寫著「祝您有開心的一天」，讓他當場傻眼。包裹內甚至還有一張手寫「購物金2000元」，讓他直呼簡直是在羞辱人。被害人氣炸，認為相挺直播主反而遭詐騙，氣到報警提告。不過，3千多元真的買得到全新手機嗎？

一打開包裹，吳先生當場飆罵，因為他付了3000多元，結果卻是被騙。直播下單被騙民眾吳先生：「被他騙去了。」

說好的iPhone16手機竟變成鋁箔包紅茶，上面還寫著「感謝您的支持購買，祝您事事順利、平安健康，有開心的一天」，開箱後開心變成驚嚇。

直播下單被騙民眾吳先生：「直播主賣得很便宜，別的網紅要打他，說有人要挺他，我就挺他買他的產品，試試看是真的還是假的。」

遭控詐騙直播主：「各位啊，免費的活動來了，只要加入社群，你看到的手機、鞋子、後面的包包，直接任挑任選，免費直接送給你，好嗎？這次名額非常非常多。」

吳先生表示，當時就是被這段直播吸引，看完後加了好友，以3332元「+1」得標iPhone16、金飾，還有加碼2000元購物金，沒想到收到的卻是鋁箔包紅茶、假金飾，還有一件上衣。他指控內容物不符，實際損失3432元，氣得報警處理。

但iPhone16 3000多元真的買得到嗎？與市價行情落差相當大。直播下單被騙民眾吳先生：「跟賭博一樣，最起碼送一支品質差的手機也好，沒想到真的變這樣。」

台南市第六分局金華派出所副所長郭志裕表示：「3日上午11時許，受理民眾遭社群媒體直播平台詐騙一案，本分局已依規定受理，並積極偵辦中。」

被害人指出，這名直播主多在夜間不定時直播，最多曾有六百多人同時觀看，而他收到的包裹裡，那張手寫的2000元購物金，讓他覺得像是在羞辱人。

記者vs.直播下單被騙民眾吳先生：「會為了這2000元購物金再試一次嗎？（不可能，不可能再被騙第二次了）。」

被害人信誓旦旦表示不會再上當，但看到對方仍持續開直播，擔心還會有人受騙，因此不斷在網路轉發提醒訊息，呼籲大家提高警覺，也才願意站出來報案，希望別再有人跟他一樣受害。

