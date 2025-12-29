獨家／男誆「有令旗」幫祭改牟利 玉皇宮澄清：無此服務

記者洪淑珠、朱俊傑／屏東報導

屏東玉皇宮香火鼎盛，香客不少，但最近有民眾跟廟方說要包紅包給祭改人員，廟方納悶廟裡沒有專人祭改收費，一查才發現有男子假冒玉皇宮名義把香客帶到其他地方祭改藉以牟利。調閱監視器，男子穿深色外套，胸口戴大金牌，用一罐水以及令旗幫人祭改，每天都在廟裡遊蕩，廟方接獲信眾投訴要他離開，他還振振有詞說自己領有玉旨以及尚方寶劍。

男子假冒廟宇人員祭改收錢。

穿橘色上衣屏東玉皇宮副主委上到二樓，強制要求這名穿深色上衣，揹白色包包男子離開，他不是廟方人員被其他信眾揭穿假冒廟宇名義祭改收錢。

玉皇宮副主委林端清：「他臭屁說要來玉皇宮領旨，我說你要領什麼旨，你有什麼資格領旨？他說我有尚方寶劍，我說拜託。」

男子年約四十多歲，理著頭平頭，身材壯碩 ，胸口還有一大塊金牌，只用一罐水對信眾聲稱可以祭改，很多人以為是玉皇宮廟方人員，事後詢問要把紅包給誰，才知道疑似被詐騙。

玉皇宮副主委林端清出面說明。

玉皇宮副主委林端清：「膨脹自己說要來領玉旨，我說領什麼玉旨，玉皇宮的玉旨，你這種貨色，我很不客氣說你怎麼可以領。」

男子手裡拿著一根令旗，頻頻對信眾推銷祭改。

男子幾乎天天來，在廟裡晃啊晃，手上還拿著一根令旗法器，對信眾推銷祭改被揭穿，理直氣壯說有尚方寶劍，領有玉旨。

曾經被騙信徒劉小姐出面說明。

曾經被騙信徒劉小姐：「他冒充城隍廟的辦事人員，收費收三千塊，用一個單子說什麼寫八字講一些有的沒的，跟蹤到我家去，在我家面前燒符令，我衝下來說。你如果再做這種事我叫警察抓你，他被我趕走。」

玉皇宮人員：「信眾說要包六百元蓋章什麼的，我說跟我們無關。」

男子之前曾在其他宮廟推銷祭改，最近轉移陣地改到屏東玉皇宮繼續行騙。

玉皇宮主委陳懿惠出面說明。

玉皇宮主委陳懿惠：「收取祭改或是消災解厄的費用，這些都是屬於私人行為，也不是玉皇宮所允許。」

廟方公布監視器要信眾注意這號人物，重申玉皇宮沒有祭改也不會額外收費，要是遇到被騷擾要錢可以向廟方反映，目前暫時沒報案，要男子自重別再騙。

