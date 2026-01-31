獨家／男醉倒騎樓被路人唸「浪費資源」竟怒揍消防員

男子喝酒結束後走回家，卻醉倒在路邊。（圖／東森新聞）





新北板橋藝文特區附近，有男子和朋友喝酒結束後走回家，卻醉倒在路邊，消防人員獲報到場協助，他拒絕送醫。這時有路過的民眾，碎念了一句「不要浪費社會資源」，男子誤以為是消防隊員講的，就朝消防員的肚子揮拳，被趕來的警方壓制上銬，最後挨罰9萬元。

男子喝醉站不穩，還灌消防人員一拳。

員警vs.喝醉男子：「幹嘛啦。」

遭壓制管束，他大字型躺在地上，還拍拍自己沒事沒事，整個人醉到不行，當場被上銬。

員警vs.喝醉男子：「我現在告訴你，因為你妨害公務。」

原來他喝完酒，沒打算叫車，想用走的回家，但卻高估自己，才走到騎樓而已「酒意」先到。

員警vs.喝醉男子：「手機號碼多少，記得嗎？」

連手機號碼都不記得，黃湯下肚脾氣管不住。

事發就在新北板橋藝文特區附近，當時男子醉倒在路邊，看到消防救護人員來，他拒絕就醫，剛好有民眾路過目擊，唸了一句「不要浪費社會資源」，他誤以為是救護人員講的，直接出手攻擊。

喝醉的66歲張姓男子過著退休生活，當天和朋友約吃飯，邊喝酒邊聊天，一時開心喝太多，卻不勝酒力，凌晨一點多倒在路邊睡，消防隊員幫忙救護，無辜被揍了一拳，腹壁挫傷，提告傷害，男子酒醒後，說因為喝醉了，也不清楚當下為什麼會出手攻擊，願意向當事人道歉，法官認為，他酒後無故毆打，貶損醫事人員從業尊嚴，依傷害罪，判他有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元。

自己喝醉超失態，不滿路人碎念「浪費社會資源」，把氣出在消防人員身上，就算當下記得拍拍自己，該罰得還是得罰。

