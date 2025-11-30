獨家／男闖燈被查證件 掏口袋「手抖掉毒」抓包毒駕

新北市永和一名男子27號凌晨騎車買宵夜，卻在返家途中闖紅燈，被員警目擊攔查。（圖／東森新聞）





新北市永和一名男子27日凌晨騎車買宵夜，卻在返家途中闖紅燈，被員警目擊攔查。但開單過程中，他掏口袋拿證件，卻手抖掉出一包白色粉末，員警察覺不對勁，發現是K他命，進行唾液快篩也呈現陽性，這下不只吃罰單，還涉嫌毒駕被送辦。

聽到要毒品快篩，騎士很阿撒力，來啊要驗就驗，但真的快篩要嘟進嘴巴，神情語氣開始緊張。員警vs.涉毒駕騎士：「我可以坐一下嗎，（好，你那邊坐），坐樓梯上可以吧，（不用啦，這邊就好了，不要在那邊，坐坐坐。）」

廣告 廣告

躺著驗、站著驗、坐著驗，早晚都要驗，而他會被抓，是因為幾分鐘前騎車經過路口，螳螂捕蟬黃雀在後，他是闖紅燈被員警遇到，過程中他假裝乖乖配合，從口袋裡面要拿出證件，卻不小心掉出毒品。

事發在新北市永和福和路路口，27日凌晨1點半，44歲騎士騎車買完宵夜，眼看就快要到家，等不及了闖紅燈，被員警攔查開單舉發。當下口袋要掏證件，卻手抖一下，抖出一包白色粉末掉在地上。員警立刻呼叫支援，一查這是K他命，通通呈現陽性反應。

永和分局秀朗所所長何松穎：「經唾液快篩及試劑檢測，呈三級毒品愷他命陽性反應，現場製單舉發，並當場移置保管機車，即時採取人車分離。」

這下宵夜不用吃，先吃闖紅燈罰單，家也不用回，涉毒駕先到警局來。人家女星歐陽妮妮是口袋撿到小確幸200塊，你是心虛手抖，口袋掉毒品，把自己送辦。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

男開車沒打方向燈又左右飄移 警攔查揪毒駕

新／台鐵基隆站大誤點！疑毒駕闖鐵道 警消出動雲梯車抓人

快下車！2毒犯拒檢逃企圖撞警 女警拔槍揪「喪屍毒」

