獨家／男「行李」放捷運優先席 還對陌生乘客大聲說教

男子上捷運之後不但把行李放在優先席，甚至還對著一名弟弟大小聲，引起同車乘客圍觀。（圖／Threads@nini_howq授權提供）





今（23）天早上10點多，一名男子上了捷運之後，不但把行李放在優先席，甚至還對著一名弟弟大小聲，引起同車乘客圍觀。對此捷警表示，保全巡視車廂時，立即上前確認狀況，呼籲乘客遇任何異常狀況，可以透過對講機通知行車專員或行控中心。

捷運車廂上，一名灰色外套男子左手不斷筆畫，嘴裡還念念有詞，聲音之大，引起同車乘客側目。

事發在23號早上10點多，台北捷運板南線永春站到市府站之間。目擊民眾表示，當時一名灰衣男把行李放在博愛座，弟弟走上前後，灰衣男開始大聲說叫，全程弟弟都很冷靜，聽對方說還邊點頭，心理素質非常高，如果是自己小時候，應該會先嚇哭。

對此，捷警表示，保全巡視車廂時，發現有旅客對母子說話大聲，立即確認狀況，雙方皆表不需協助，但也呼籲旅客，保持冷靜理性乘車，如果遇到任何異常狀況，可透過對講機通知行車專員，或是行控中心，將盡速派員前往處理。

