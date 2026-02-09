獨家／留住大溪老街人潮！ 業者創意賣「豆干雞蛋糕」

位在桃園大溪老街的雞蛋糕店，業者突發奇想將甜甜的麵糊包入當地知名的黑豆乾。（圖／東森新聞）





桃園大溪老街，過往總是擠得水洩不通，但近年來觀光人潮卻有衰退趨勢，主要是因為商品同質化，整條街都是賣豆乾，加上特殊假期塞車狀況總是嚴重，鄰近的停車場一位難求。現在就有業者挑戰創意料理，將大溪豆乾加入雞蛋糕，成功製造商機。

模具內擠滿麵糊，下一步，業者放上一塊塊滷透的大溪豆乾，口感奇特，豆香味十足。顧客：「我覺得很特別，很看人吃，很創新，我覺得創意很棒。」

位在桃園大溪老街的雞蛋糕店，業者突發奇想，將甜甜的麵糊包入當地知名的黑豆乾，鹹甜軟嫩的口感顛覆以往，成功製造商機。

業者：「大家一開始都有點怕怕的，但是吃了之後都很喜歡，是我們明星商品之一。」

桃園大溪老街以豆乾聞名，但近年來人潮卻有衰退趨勢。過去冬季假日人潮依舊滿滿，擠得水洩不通；但現在人潮卻普遍偏少，只有零星遊客逛街，甚至看起來還和平日差不多，原因歸咎於商品同質化，整條街都是賣豆乾，商品雷同程度卻太高。而交通部分，特殊節假日停車都得跑好遠，鄰近停車場更是一位難求。

其他民眾：「因為交通不是那麼方便，比如說我過年來的時候，那時候塞車，那時候開了兩個小時耶。」

攤開數據，2023年大溪老街觀光總人數大約698.8萬人次；2024年受到天災影響，民眾減少到山區旅遊，遊客數少了70多萬，一度跌出10大觀光景點外；2025年每個月人數落在45萬人次，統計從1月到11月，大約只有550.6萬人次。

桃園市豆腐商業同業公會理事長黃建嘉：「來客數原則上應該是有變少的趨勢，重點是消費者消費力變少了，所以我們也希望整個產業能往不同的面向，去讓消費者感受我們產業的變更。」

面對觀光環境衝擊，大溪老街業者得努力轉型，挑戰創意行銷，解決交通硬傷，才能贏得商機。

