獨家／畢業生拿到「議長獎禮物」秒喊不要！家長撕開外盒小貼紙發現真相
畢業季來臨，各校陸續舉辦畢業典禮表揚優秀學生。不過台中市有國中家長近日發現，孩子獲頒的議長獎禮品外盒竟出現疑似刻意遮蓋產地標示情形，引發質疑。家長指出，禮品為耐熱玻璃水瓶及保鮮盒組，外盒均標示國內進口商資訊，但在產地標示處卻貼有一張藍色貼紙，寫著「產品如有瑕疵請聯絡廠商」，撕開後赫見「產地中國」字樣，令人納悶為何要以貼紙覆蓋原產地資訊，議會解釋，貼紙是為了提醒如有瑕疵商品可要求退換，貼的位置與呈現方式造成外界誤解與困擾，議會深感抱歉，後續將要求廠商改善，也會加強採購驗收。
家長表示，這個禮盒署名「臺中市議長獎 議長張清照敬贈」，產品為中國製並非問題，因為市面上許多商品皆來自中國，依法清楚標示即可，但無法理解廠商為何要特別以貼紙遮蓋產地，反而讓人感覺有刻意隱瞞之嫌。尤其議長獎是對學生努力學習的肯定，更是許多人一生僅有一次的榮譽，孩子收到禮物後卻突然說「不要了」，失去原本鼓勵與紀念的意義，讓家長感到遺憾。
家長也提到，近年台中市府相關活動禮品屢次傳出中國製爭議，包括國慶活動贈品、水利局野餐日贈品等，都曾被發現以貼紙覆蓋或塗黑產地標示，質疑相關單位在採購與驗收階段是否確實把關，希望府會未來能更加重視禮品來源與標示透明度。
對此，市議員張家銨表示，議會內部長期都有呼籲避免採購中國製產品，如今議長獎禮品卻出現中國製商品，令人感到相當遺憾。她強調，若產品本身合法合規，其實大可公開標示，不理解廠商為何要特地以貼紙覆蓋產地資訊，「用了也就用了，大大方方標示就好，貼起來反而讓人覺得此地無銀三百兩。」
張家銨進一步指出，更令人疑惑的是驗收程序是否確實執行。若貼紙為廠商自行張貼，採購單位為何沒有發現？若已發現又為何允許通過驗收？她認為貼紙上的「產品如有瑕疵請聯絡廠商」字樣與產地資訊毫無關聯，覆蓋位置也過於巧合，難免引發外界聯想。
台中市議會公關組主任張明昌表示，今年議長獎禮品共採購10,500個，總金額為135萬元，對於引發爭議的貼紙標示，他解釋，此舉初衷是為體貼畢業生。因過往曾有學生拿到瑕疵品，為方便大家發現問題時能直接聯繫廠商更換，才要求廠商務必加註售後服務標示。對於貼紙位置及呈現方式造成外界誤解與困擾，議會深感抱歉。
由於畢業禮品已陸續發送至各校，張明昌強調，未來將針對後續採購加強驗收，並於招標文件與契約中明確規範標示位置，絕不讓便民好意再流於誤會。至於禮品產地是否符合政府採購法相關規定，議會目前正積極查核投標須知與契約內容，釐清後將依規定妥善處理。
此次事件也讓外界聯想到日前台中清水區國小區長獎禮品爭議，當時有家長發現獎品為中國製禮盒，不僅充斥簡體字，還散發刺鼻異味，引發質疑。如今議長獎再爆產地標示爭議，是否反映公部門禮品採購與驗收機制仍有改善空間，備受關注。
出版13:24
更新13:55(新增議會回應)
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