獨家／一番賞外盒盜版、公仔正版？ 中獎客傻眼

喜歡動漫周邊應該都知道，除了官方一番賞之外，不少格子商店或是模型店，都會自製類似的抽籤或是刮刮樂。就有一名男子日前到高雄動漫一番街某間格子商店，花了600元就抽到一隻海賊王的B賞白鬍子，但他發現這公仔外盒居然是盜版的。雖然業者再三保證內容物絕對是正版，但消費體驗已經大打折扣。對此，店家也坦承疏失。

記者：「MY GO的自製刮刮樂。」

格子商店各種動漫周邊琳瑯滿目，選擇自己喜歡的IP，花點小錢試手氣。記者：「差一個數字，沒中。」

花400刮3次通通共辜，雖然沒有拿到想要的獎品，但業者很貼心，還準備小小安慰獎。這間是位在高雄火車站動漫一番街格子商店，卻有消費者來這邊玩刮刮樂，刮出消費糾紛。

一名男子前天（27日）只花300抽6抽，就抽中這尊海賊王B賞白鬍子，雖然是10年前商品，仍有人開價3000元出售。但仔細看，這外盒印刷略顯粗糙，上面也沒有代理商正版的金證貼紙，當場被消費者抓包是盜版。業者則說，外盒雖是盜版，但公仔仍是正版，最終讓男子二選一，退錢或是拿走獎品。

記者vs.非當事民眾：「我不敢（收），我可能會請那個格子店的店主，請他聯絡格主能不能給我個解釋，為什麼我花那麼多錢，卻沒有得到我想要的東西。」

記者vs.非當事民眾：「我是覺得不行接受，因為你如果這一次他騙完你之後，然後你們選擇這樣和平方式解決，那下一次他會欺騙另一個消費者。」

民眾多半都無法接受，畢竟抽到獎品有盜版疑慮，不只喜悅感沒了，可能對店家的信任也會打折扣。

像這樣的格子商店，都是外面的收藏家格主向業者承租格子，來出售他們的商品，而有些店家會自製這樣的刮刮樂來吸引客人，而當天出現像這樣的盜版狀況，業者他們也相當訝異。

格子商店業者葛老闆：「因為畢竟本來就是要做到表裡如一，而不是類似說有混淆消費者的動作，那之後的話，像其他想要販售的格友，我們對商品的內容會再做額外的檢視。」

業者坦言格位出租時，沒有跟格主確認商品狀況，目前也跟消費者達成退費協議。消保官則說，這樣的格子商店，要是有消費爭議，不只是提供商品的格主得負責，面對消費者求償，格子商店業者也得負連帶責任。

