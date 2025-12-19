獨家／畫面曝光！張文北車犯案後暫避旅館 1hr後返中山商圈再釀死傷

台北19日發生隨機攻擊事件。（圖／東森新聞）





台北19日發生隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文在台北車站一帶犯案後，曾短暫躲進南西商圈旅館停留約一小時，隨後再度攜帶攻擊性物品外出，最終於中山商圈引發更大規模的傷亡，案件前後造成多人死傷，嫌犯也在逃竄過程中墜樓身亡。

張文走出大樓。（圖／東森新聞）

警方調查指出，張文因涉妨害兵役案件遭桃園地檢署通緝，今年1月北上至台北，在中正區公園路20巷承租分租套房，17日卻突然退房，轉往南西商圈一帶的旅館投宿。19日下午張文開始展開一連串攻擊行動。當日下午張文先後在中山區民生東路一段、林森北路等地縱火，傍晚時分又返回原本租住的公園路住處縱火。

警消接獲通報前往滅火期間，張文隨即步行前往台北車站地下街，在M7出口附近接連投擲多枚煙霧彈。期間一名57歲男子上前勸阻，卻遭張文持刀攻擊，背部中刀倒地，送醫後不治；另有一名捷運站務人員在處理現場時吸入濃煙受傷，所幸意識清楚。

警方掌握動線後發現，張文並未立即離開台北市，而是返回南西商圈投宿的旅館，疑似在房內補充煙霧彈、汽油彈等物品，停留約一小時後，再度徒步外出犯案。隨後張文在南京西路當街丟擲煙霧彈，並持刀闖入誠品南西百貨，對不特定民眾展開攻擊，現場一度陷入混亂。該起事件造成7人受傷，其中一名傷者頸部遭砍，送醫後宣告不治。

張文走進大樓。（圖／東森新聞）

警方獲報後立即封鎖百貨公司並展開圍捕，張文在逃逸至高樓層後墜樓，倒臥於後巷，緊急送醫仍於晚間19時42分宣告不治。由於案發初期一度懷疑可能有共犯潛藏，警方緊急疏散百貨人員並逐層搜索，最終確認僅張文一人犯案，行動才告一段落。

事後警方前往張文投宿的旅館搜索，查扣刀械一把、汽油彈約25瓶、防護雨衣、黑色帽子及兩台平板電腦，後續將進一步釐清其通聯紀錄與電子設備內容，以釐清確切犯案動機。整起事件從北車到中山商圈短時間內接連發生，最終造成至少2人死亡、多人受傷，震驚社會，警政署立即通報全國警察機關，強化四點防處作為。

警政署要求警察機關提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、現場應變處置的作為，加強大眾運輸系統場站等場所巡邏、重點守望，並與當地分局加強協調、通報聯繫，並要求強化聯防機制，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑，立即通報應處。

事後警方前往張文投宿的旅館搜索，查扣刀械一把、汽油彈約25瓶、防護雨衣。（圖／東森新聞）

警政署也要求全國警察機關加強快速通報及反應，要求各單位於危安事件時應快速通報反映，尋訴調派警力趕赴現場，防止事態擴大，也要加強現場應變處置，如接獲案發通報，現場應立刻實施管制、封鎖、控制情勢，搶救傷亡及逮捕緝凶等作為，確實做好現場應變處置。

