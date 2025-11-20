獨家／當兵被霸凌！曹仕翰黑暗谷底翻身入圍金馬 陳玄力童年叛逆曝光

記者林汝珊／台北報導

電影《南方時光》入圍金馬獎最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計3項大獎提名，導演曹仕翰攜手片中男主角，新生代演員陳玄力接受《三立新聞網》專訪，談及成長經歷，曹仕翰坦言自己當初也是個叛逆少年，還曾在當兵時遭到霸凌，因為一本書而翻轉人生。

曹仕翰入圍本屆金馬最佳導演。（圖／記者鄭孟晃攝影）

曹仕翰自爆國中相當叛逆，高中考差、大學落榜後，在遊蕩兩年後便提早入伍，不過下部隊就因翹腳惹怒學長，成為眾矢之的，還被單獨叫到倉庫，被學長們居高臨下羞辱，他不服輸回嗆，讓他直言：「我那段時間是在痛苦裡苦撐」。而在他陷入谷底時，因為看了白先勇《寂寞的17歲》，從此轉念，如今還入圍金馬獎最佳導演。

廣告 廣告

曹仕翰透露《南方時光》就是在描述自己的故事。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳玄力在《南方時光》中首度挑大樑擔綱男主角，與影帝吳慷仁、歌后孫淑媚共同演出。拍攝時16歲的陳玄力飾演一位急於長大的少年，背著父母打工賺錢、翹課、學騎車，而在現實生活，從小在明華園裡長大、受歌仔戲耳濡目染，他也笑說自己有段叛逆時光，小學六年級時沒去學校，反而去文具店與店員聊天，爸爸打來哭著說已派了兩三台警車協尋，「我完全沒意識到家人這麼在乎我。」

陳玄力首度挑大樑擔綱男主角。（圖／記者鄭孟晃攝影）

他也表示在片場，吳慷仁教會他許多，「他知道我很容易緊張，所以他不會給我太多壓力，讓我順順的演，做自己就好了，沒有給我壓力，我覺得這是最重要的」，透露只有在特殊戲時，才會在旁指導，給他許多發揮空間。《南方時光》現正熱映中。

陳玄力在片中與影帝吳慷仁合作。（圖／記者鄭孟晃攝影）

更多三立新聞網報導

青龍獎／影帝后全包！孫藝真、玄彬雙獲男女主 放閃：我最愛的男人

青龍獎／玄彬奪影帝！台上深擁孫藝真放閃 告白老婆兒子：我很愛你

中島美嘉台北開唱炸場！赤腳登台《NANA》神曲帶電回眸全場暴動

青龍獎／曾認愛Jisoo！安普賢奪新人獎哽咽到說不出話 激動謝潤娥

