獨家／當歸鴨名店！ 男客為「飯量」打店員 舉板凳作勢砸店

男子喝醉酒到店內用餐，疑似覺得飯的份量太少，竟然就直接舉起椅子想砸店，店員上前制止還一度遭到攻擊。（圖／東森新聞）





新北蘆洲一間當歸鴨店，有一名男子喝醉酒到店內用餐，疑似覺得飯的份量太少，竟然就直接舉起椅子想砸店，店員上前制止還一度遭到攻擊，造成一名女店員額頭受傷，而男子打傷人後就直接逃逸，現在警方已經鎖定他的身分。

頭戴毛帽的男子情緒激動，他高舉板凳作勢要砸場，兩名女店員上前制止，卻被他巴頭。

當歸鴨店員vs.鬧事男子：「有一名顧客他就是酒醉了啦，酒醉叫囂，（xxxxx），閉嘴閉嘴。」

店員同樣拿著板凳，想反擊與他僵持不下，只見他一臉醉醺醺，連話都說不清楚，一旁有其他客人幫忙報警，男子依然不肯罷休，甚至一邊扒飯，還不斷口出穢言。

廣告 廣告

事發就在2月7日晚間10時多，新北蘆洲光華路上一間當歸鴨店，原來55歲洪姓男子喝醉了，疑似覺得飯的分量太少，出手傷人。

遭毆打當歸鴨店員：「（我說）我們老闆規定的量就這樣，如果你吃不飽可以點2碗，你吃飯怎麼一直罵髒話，我們做生意的，你這樣旁邊的客人都嚇到了，然後他就站起來就要打我。」

店員事後回想仍然心有餘悸，其實男子早就是常客，但好幾次上門，態度都相當惡劣。

遭毆打當歸鴨店員：「我跟兩個姐姐，把他架到旁邊，後來他拿椅子起來，想砸我我有打回去，但又被他抓住。」

然而男子打傷人後，大搖大擺直接走人，店員被打到額頭受傷，現在也已經驗傷提告。

蘆洲分局蘆洲所副所長楊政倫：「將積極查緝到案說明，並依傷害罪移送新北地檢署偵辦。」

這回男子醉酒鬧事，警方已經鎖定他，要將他帶到案釐清案情。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

不平靜！嘉義神壇、茶行 凌晨接連被「砸」警追查

儒哥的抓寶店！男邊夾邊吸毒 不滿被列黑名單砸店

男莫名砸店又炮炸「厝邊」 抓了又放鄰里驚恐

