獨家》當著對手的面 前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱宣布參選新豐鄉長

新竹縣前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱今天宣布明年將參選鄉長。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕繼昨天國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢宣布明年角逐下屆縣長後，同黨前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱，今天早上也在新豐農會的「豐味魩仔魚炊粉新品發表暨綠色照顧站揭牌」典禮，當著副縣長陳見賢跟對手、無黨籍縣議員何智達等人的面宣布，他明年也將參選新豐鄉長，讓餘生繼續為新豐而燃燒、奉獻。

鄭旭凱說，他其實是外地人，2011年才到新豐且入籍，2013年進入新豐鄉農會接任總幹事服務鄉親到他退休為止，這段期間，新豐農會在各界幫助下能重新站起來且抬頭挺胸走出去，是他人生最光彩的一頁。他想繼續發揮這段光彩，所以藉著過去農糧署老長官、副縣長陳見賢以及新豐農會老戰友們壯膽宣布，想把餘生奉獻給新豐，所以「明年會積極參與新豐鄉的公共事務」，期盼大家給他幫助和機會。鄭旭凱事後受訪直言，這就是他參選鄉長的宣言。

縣議員何智達說，他服務鄉親的心不變，不論誰參選，他都會一如既往努力。現任無黨籍鄉長徐煒傑則說，他平常心以對，繼續拚鄉政為重。

新豐鄉農會曾是2001年全國36家農會信用部發生擠兌被銀行接收之一，直到2007年才重新開設信用部。鄭旭凱於2013年獲遴聘為總幹事，憑藉公門的歷練和自身企業管理專長，任內積極輔導產銷稻米和雜糧作物有成，更積極重整、拓展信用部業績，提升農會收益，這使得新豐農會的盈餘從全國排名300多名，到他退休前大幅進步到躋身全國第81名，所以備受農友們敬重。

前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱(右立者)今天當著副縣長陳見賢(坐者左2)等人的面宣布參選下屆新豐鄉長。(記者黃美珠攝)

無黨籍新竹縣議員何智達(右2)說，鄭旭凱的參選宣言不影響他服務鄉親的熱忱，同樣會參選新豐鄉長到底。(記者黃美珠攝)

無黨籍新豐鄉長徐煒傑(中)面對前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱的參選宣言說，一切平常心看待。(記者黃美珠攝)

