獨家／疑不滿1年前被叭 里長父子衝豆花店嗆：讓你做不下去

記者陳亭汝、戴偉臣／新北報導

新北永和民權里里長父子遭指控恐嚇一間豆花店，還揚言要天天來檢舉。原來衝突導火線是一年前的一場行車糾紛，當時里長兒子不滿被按喇叭，雙方結下樑子。老闆控訴這一年來，里長父子用盡各種名義要讓豆花店開不下去，但里長喊冤，強調沒恐嚇，只是希望改善衛生。

遭控里長父子：「每次都在嗆我老爸是誰，叫他出來啦，叫他出來啦。」

兩名男子衝進豆花店劈頭一陣辱罵，嗆名要找老闆，還揚言要天天檢舉。

遭控里長父子：「都沒有冰喔？我們找衛生局來啦，天天來吵你啦。」

又是拍桌，又是狂按鈴，但到底為啥要衝著老闆來？原來兩位是當地里長父子，衝突導火線是去年底的一場行車糾紛。

老闆指控時不時就會遭到里長父子登門恐嚇。

遭控里長父子：「叫老闆回來啦，都遇得到啦。」

豆花店老闆槓上里長兒，事發至今近1年，老闆指控時不時就會遭到里長父子登門恐嚇。

豆花店老闆：「騎到那邊（里長兒子）看到我，就開始跟我飆罵『你是要來輸贏嗎？是要輸贏嗎？做豆花是怎麼用的，我要讓你這家店在這邊做不下去』，他爸跟我講說恐嚇不好啦，可是我不能按他喇叭。」

12月6日雙方在巷口又碰到面，里長兒子不滿牽小孩過馬路差點被撞到，隔天父子倆直衝豆花店理論，老闆再指控他們用盡各種名義要使店家無法生存。

豆花店老闆：「（里長）很惡劣，我是里民耶，『我就是不要讓你做啊，我就每天來這裡跟你亂啊』，我們到底是怎樣？我們也沒有怎樣，為什麼會變成這樣呢？」

對此實際求證遭控里長，他喊冤強調沒恐嚇，只是不滿兒子已成年，但對方卻四處拿他的頭銜八卦。

遭控里長兒子：「我們到他的豆花店面只是請他出來面對，問說為什麼你要針對我，我們有得罪你嗎？也沒有任何一個髒字，我們恐嚇也只是說針對他衛生部分，希望他改善。」

里長和里民撕破臉，衝突一波未平一波又起，未來恐怕將對簿公堂。

