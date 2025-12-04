獨家／疑前員工犯案！ 借貸公司保險箱「近百萬」現金遭竊

桃園一家借貸公司，疑似前員工犯案，保險箱遭竊，損失金額近百萬。（圖／東森新聞）





桃園一家借貸公司保險箱被偷，疑似前員工犯案，因為他知道店門鑰匙，就放在信箱內，但想偷保險箱找不到磁扣，最後整箱搬走，在偏僻草叢處撬開偷走現金，警方已掌握嫌犯身分，老闆也將鑰匙換地方放。

凌晨12點多，男子戴著安全帽鬼鬼祟祟，將箱子扛出店面，小心翼翼查看四周，確定沒有人後，儘管機車踏板根本載不下，但放到坐墊上也要載走，就把鐵門拉下，熟門熟路偷走借貸公司，放有近百萬元現金的保險箱。

借貸公司員工蘇翊安：「早上十點多對帳的時候，發現保險箱整個不見，我們保險箱裡面有80到100萬的現金，然後加一部手機，還有一些做帳的筆記本，感覺就是有來這裡做過，他就是對東西都瞭如指掌。」

當時小偷騎機車犯案，先在附近繞了兩三圈，疑似在觀察店內有沒有人，隨後就從門口信箱，拿出鐵門鑰匙進入，並翻動滑鼠墊，四處找保險箱的感應磁卡，似乎早知道有錢可偷，但小偷遲遲找不到磁卡，最後索性整箱搬走。

借貸公司員工蘇翊安：「依照那個體型、做法，我們就懷疑說是，有人指使的或是前員工，他身高大概160到170，然後黑黑的，剪一顆阿志頭。」

據了解，嫌犯載著保險箱騎了大約1.8公里，到天祥七街YouBike站的南崁溪畔，在偏僻的草叢角落，將保險箱撬開，拿走所有現金後原地丟棄。

借貸公司員工蘇翊安：「從這件事情發生之後，我們把鐵門的鑰匙拿走，然後也把保險箱感應的卡片，也把它放到其他地方。」

借貸公司老闆遭竊近百萬，心情低落，員工也一度被誤會是小偷，警方積極調閱監視器，掌握竊賊身分。

小檜溪所副所長陳振榮：「目前已鎖定嫌犯身分，將積極查緝到案。」

小偷深夜偷走保險箱，清楚鐵門鑰匙位置，幕後主謀不排除是熟人，警方持續追查。

