獨家／疑因昔日不睦！曹西平猝逝家人不願處理後事 將進行司法相驗

記者莊淇鈞／新北報導

家人不願意出面處理曹西平的後事。（圖／翻攝自曹西平臉書）

藝人曹西平前天（28日）在地震過後才在臉書粉絲團發文，表示「ㄧ切交給老天爺的安排」，乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案表示乾爹曹西平在家中猝逝，經消防救護員到場確認，曹西平已經明顯死亡多時，經家屬同意不送醫後，享壽66歲，現場交由警方處理。而警方通知曹西平的哥哥等家人，因家人表達不願意幫曹西平處理後事，因此警方將啟動司法相驗程序。

據了解，曹西平於1959年出生於台中的一個醫生世家，父親是當地的泌尿科名醫，家中診所的後方就是當年著名的聯美歌廳，曹媽媽性格豪爽，還煮得一手好菜，許多藝人都曾到過曹家吃飯，包括免費看病。他的家中還有3個哥哥及1個弟弟。曹西平很孝順，收入全都讓母親管理，但家中卻因為曹媽媽的離開而變調：「媽走了以後，我才發現，怎麼每一棟房子都有抵押，這個450萬、這個550萬…」。

曹西平當時自己面對龐大利息債務，曾一度落魄到不得不為五斗米折腰，「很多人在某些台看到我主持一些很清涼的東西，還會酸我！」但當時的他沒有選擇，「我就是要錢，我就是要付這些東西。」而更讓他難過的是，親兄弟棄養老父親，儘管時隔年，他坦言白「我還是不太能接受，怎麼可以對父親做這種事」。

曹西平於2002年爆發兄弟鬩牆後，又面對了雙親撒手人寰，放棄演藝工作，2005年隻身前往泰國，直到2010年在病重友人的當頭棒喝下才決定回歸演藝圈。2016年2月12日在華山藝文中心舉辦個人首場，也是最後一場演唱會《35年的故事-曹西平見面會》。平時經常於臉書發文抒發心情，與網友互動頻繁。

曹西平一生未娶，沒有子女，生前就安排好了身後事。過去曾公開表示，他的遺產絕對不給任何姓曹的人處理，並決定先立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子（JEREMY）」。但依照台灣《民法》規定，曹西平的兄弟姊妹為法定繼承人，享有「特留分」保障。對於曹西平的遺願，有律師就曾說明，只要在遺囑中具體載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」之情事，被繼承人便能依法剝奪其繼承權，到時候對方連特留分都拿不到。如今曹西平走了，遺囑是否能夠如他所願，也成了外界關注的焦點。

